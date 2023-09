Korean Air inizia a pesare i passeggeri, oltre che i bagagli

Korean Air introdurrà in maniera casuale un controllo del peso dei passeggeri e dei relativi bagagli durante la fase di imbarco presso l’Aeroporto Internazionale di Gimpo. Tale procedura di verifica a campione sarà altresì effettuata il prossimo mese presso l’Aeroporto Internazionale di Incheon. Tuttavia, va sottolineato che questa iniziativa non vuole ovviamente recare disagio ai passeggeri che si accingono ad imbarcarsi sui voli operati da Korean Air.

Secondo quanto riportato, Korean Air è una delle numerose compagnie aeree internazionali tenute a fornire periodicamente informazioni inerenti al peso dell’aeromobile. Conseguentemente, i dati acquisiti tramite la misurazione del peso dei passeggeri vengono sfruttati al fine di agevolare le compagnie aeree internazionali nel prendere decisioni concernenti la quantità carburante per i voli, nonché la distribuzione equilibrata del peso all’interno degli aeromobili.

Korean Air non è la sola, perchè anche Air New Zealand ha iniziato a pesare i passeggeri. Seguendo le indicazioni di CNN:

All’inizio di quest’anno, Air New Zealand ha avviato un analogo programma coinvolgendo alcuni dei passeggeri dei propri voli internazionali, come ad esempio il lungo tragitto tra Auckland e l’aeroporto JFK di New York. ‘Siamo consapevoli che l’idea di salire sulla bilancia può generare preoccupazione. Vogliamo assicurare ai nostri passeggeri che non esiste alcun monitor visibile in alcun punto. Il peso non è accessibile agli occhi di nessuno, nemmeno ai nostri’, ha dichiarato un rappresentante di Air NZ, la compagnia aerea nazionale della nazione, in quel frangente.