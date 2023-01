La nuova Volvo EX30 elettrica spiata in Cina in arrivo quest’anno

Arrivano direttamente dalla Cina le foto spia che sembrano davvero ritrarre la nuova Volvo EX30 durante le ultime fasi di test. Tutto al condizionale, ovviamente, perchè c’è sempre un alone di mistero quando le immagini coinvolgono gruppi industriali così grandi.

Ci riferiamo ovviamente a Geely, che oltre a Volvo ora possiede completamente anche Smart. Da una parte quindi la considerazione che la EX30, di dimensioni minori rispetto a quelli attuali, giocherà un ruolo chiave nell’aiutare Volvo ad espandere le sue vendite di auto elettriche entro il 2025.

Arriverà al prezzo più competitivo della gamma Volvo, con un design particolarmente rivolto al pubblico più giovane. Ma perchè abbiamo parlato di Smart? Semplicemente perchè, visto che il prezzo dovrà essere particolarmente aggressivo, sembra proprio che la piccola Volvo avrà molto in comune con la tecnologia che sarà usata da Smart. Ricordiamo che Smart#1 è dotata di un motore da 200 kW e di una batteria da 66 kWh, accreditata di un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 440 chilometri.

Non finisce qui, perchè sulla stessa piattaforma dovrebbe nascere anche la Zeekr 003, della quale avevamo visto le foto spia tempo fa.

In ogni caso, sappiamo che il design utilizzerà il linguaggio tipico della casa svedese, soprattutto per quanto riguarda gli interni dove i designer sono più liberi, come possiamo vedere nelle foto spia. Per l’esterno non è invece escluso che ci siano punti in comune con Smart #1.

