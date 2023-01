Le auto elettriche più convenienti con l’Ecobonus? Ovviamente sono le compatte, ma gli incentivi statali, usufruibili con e senza rottamazione, consentono di beneficiare di prezzi inferiori o pari a 30.000 euro anche per auto di dimensioni maggiori. D’altra parte l’obiettivo principale delle agevolazioni è proprio quello di dare una spinta alla mobilità a zero emissioni in Italia.

Gli sconti sulle elettriche sono di 5.000 euro sul prezzo di listino con rottamazione di un’auto da Euro 1 a Euro 5 benzina e diesel e 3.000 euro senza rottamazione. Ecco, quindi, in virtù di queste cifre, quali sono le auto elettriche più convenienti, partendo dal prezzo senza rottamazione, visto che non tutti hanno in garage una vettura da smaltire.

–>> Qui tutte le info su come funziona l’ecobonus 2023.

Opel Corsa-e

La Opel Corsa-e senza rottamazione parte da 30.800 euro, mentre per chi rottama lo sconto si spinge fino a 28.800 euro. Nata sulla nuova piattaforma CMP di Stellantis, ha un’autonomia di 300 km, grazie ad una batteria da 50 kWh che alimenta il motore da 136 Cv.

MG ZS EV

Di dimensioni maggiori rispetto alla Corsa è la MG ZS EV, il cui listino con l’Ecobonus parte da 30.490 euro, che con rottamazione diventano 28.490 euro. Si tratta di un Suv elettrico, il modello a zero emissioni più economico della Casa di Saic Motors. Grazie alla batteria da 51 kWh, l’autonomia arriva a 320 km.

Renault Zoe

Un classico tra le auto elettriche è ormai la Renault Zoe, giunta alla seconda generazione e disponibile a 30.400 euro, 28.400 euro con rottamazione. Qui l’autonomia dichiarata sale a 390 km, con una batteria da 52 kWh e un motore a zero emissioni in grado di esprimere una potenza di 135 Cv.

MG 4

Si abbassa la soglia con la MG 4, nuova elettrica del marchio britannico di proprietà cinese: 27.790 euro senza rottamazione e 25.790 rottamando un’auto vecchia. Stiamo parlando di un crossover di medie dimensioni, con un’autonomia di 350 km, grazie alla batteria da 51 kWh che equipaggia anche la sorella ZS elettrica.

Fiat 500-e

La Fiat 500 elettrica è la piccola italiana a batterie: per acquistarla oggi occorrono 26.950 euro, ma con la rottamazione si arriva a ulteriori 2.000 euro di sconto. Adesso la versione entry level è alimentata da una piccola batteria da 23,8 kW, mentre la potenza del motore compatto è di 95 Cv per garantire 180 km di autonomia e prestazioni idonee alla marcia cittadina.

Smart EQ fortwo

Cittadina per antonomasia, la Smart EQ fortwo parte da 22.210 euro, mentre la soglia di abbassa a 20.210 euro se si ha a disposizione l’auto da rottamare. L’unità elettrica da 82 Cv è spinta da una batteria da 17,6 kWh, mentre l’autonomia dichiarata dalla Casa è di 133 km.

Renault Twingo Electric

Con la Renault Twingo elettrica scendiamo per la prima volta sotto la soglia dei 20.000 euro: 19.950 euro senza rottamazione, i soliti 2.000 euro in meno smaltendo la propria vettura. La piattaforma è la stessa della Smart, così come uguale è la potenza di 82 Cv. La batteria più capiente, 22 kWh, permette di arrivare a 190 km di autonomia.

Dacia Spring

L’auto elettrica più conveniente è la Dacia Spring, che parte da 18.450 euro e si spinge fono a 16.450 euro con rottamazione. Piccola e simpatica, con i suoi 3,73 metri di lunghezza e il suo piccolo motore da 45 Cv, trova il punto di forza nella batteria agli ioni di litio da 27,4 kWh, che le consente di percorrere 225 km con una carica.

Come controllare i fondi dell’Ecobonus

Come faccio ad essere sicuro che gli incentivi sulle auto elettriche e, in generale, a basse emissioni, siano ancora disponibili? Basta andare sul sito del Mise per vedere la situazione in tempo reale.

Ovviamente i fondi destinati a finire prima sono quelli per le auto termiche, mentre per le elettriche il margine temporale per valutare l’acquisto, in base alle proprie esigenze e disponibilità economiche, è maggiore.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.