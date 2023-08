Si chiama Maps.me e, anche se non tutti lo sanno, è un rivale ormai storico di Google Maps. Con l’ultimo aggiornamento, ha aumentato le sue funzionalità. Il mondo della navigazione in auto sta diventando sempre più agguerrito, con il numero di concorrenti di Google Maps aumentato notevolmente negli ultimi tempi e destinato a crescere ancora.

L’ultima release di Maps.me, pur rimanendo offline consentirà di ricevere anche gli alert sul traffico, un’opzione molto apprezzata da chi viaggia.

Come funziona Maps.me

Il rivale di Google Maps offre mappe offline molto dettagliate e funzioni quali la navigazione, i segnalibri, l’integrazione dei POI, le prenotazioni alberghiere, le modalità per andare in bicicletta e a piedi. L’applicazione è alimentata da OpenStreetMap, che consente alle mappe di essere il più possibile aggiornate e precise.

A partire dall’ultimo aggiornamento (versione 15 su iOS), Maps.me offre anche gli avvisi sul traffico in caso di particolari eventi stradali. Come è possibile riceverli se il tutto è offline? Si tratta di informazioni in grado di arrivare in crowdsourcing o basate su fonti ufficiali, come le agenzie governative.

Un meccanismo già noto grazie a Waze, che per molti ha sostituito il tradizionale navigatore e, come sappiamo, consente agli utenti di segnalare gli incidenti stradali e condividere gli avvisi con gli altri automobilisti che utilizzano l’app.

Le novità dell’interfaccia

Il team di sviluppo dell’applicazione ha inoltre lavorato per rendere l’interfaccia più user friendly, con un nuovo design delle sezioni Segnalibri e Ricerca. La schermata è più pulita rispetto al passato, con un vantaggio nella rapidità di ricerca delle destinazioni.

Aggiornato, inoltre, anche il design delle schede, che ora offrono all’utente la possibilità di aggiungere la propria recensione e di mettere a disposizione guide di viaggio con i migliori itinerari delle più svariate località del mondo.

Tra le altre funzioni, rimane la possibilità di scaricare le mappe della propria posizione corrente, per navigare nell’area in modalità offline e trovare punti di interesse, punti di riferimento e ristoranti. Una funzione utile soprattutto quando si viaggia all’estero, dove è possibile sfruttare il wi-fi dell’hotel che ci ospita.

