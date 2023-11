Horwin Senmenti 0, lo scooter elettrico ad EICMA 2023

Abbiamo visto ad EICMA 2023 lo scooter elettrico Horwin Senmenti 0, che fa parte di una famiglia più ampia piattaforma elettrica di Horwin concepita per le motociclette elettriche dopo un impegnativo processo di ricerca e sviluppo durato sei anni. Il cuore di questa innovazione è l’ambizione di risolvere il “paradosso triangolare” delle due ruote, che spesso si trovano a dover bilanciare autonomia, prestazioni e controllo.

Il lavoro di Horwin ha permesso di creare una piattaforma che combina la rapidità e l’agilità tipiche delle motociclette elettriche con una serie di caratteristiche tecnicamente avanzate. Si parla allora di un’accelerazione che consente di raggiungere i 100 km/h in meno di tre secondi, mantenendo al contempo una velocità massima che sfiora i 200 km/h. L’autonomia non viene sacrificata, anzi, grazie a una batteria da 16.2 kWh che assicura oltre 300 km di autonomia con una singola carica. L’80% della carica si può raggiungere in 30 minuti.

Il modello è dotato di sensori ottici di livello automobilistico e radar a onda millimetrica per garantire la sicurezza attraverso sistemi di avvertimento di potenziali collisioni, di avvicinamento e monitoraggio degli angoli ciechi. Ciò si traduce in una guida assistita di precisione, sia in fase di accelerazione sia in decelerazione.

Un punto focale del design di Senmenti è l’integrazione di una tecnologia innovativa che assicura l’equilibrio del veicolo, non solo in movimento ma anche quando è fermo. Ciò è reso possibile attraverso l’uso di algoritmi intelligenti che, senza aggiungere massa o sistemi di potenza supplementari, gestiscono la distribuzione della potenza per un bilanciamento dinamico della motocicletta.

Dal punto di vista della versatilità, si propone uno scooter elettrico concepito per destreggiarsi con destrezza nelle maglie del traffico cittadino e per adattarsi a svariate condizioni del terreno. Il design si distingue per una forma futuristica ma senza esagerazioni, con una predominanza di linee tese che si fondono in un’armonia visiva tra superfici lucide e opache, elementi che, insieme ai cerchi lenticolari, compongono un’estetica non convenzionale ma comunque lontana dall’essere eccentrica.

La parte anteriore dello scooter elettrico si fa notare per un impianto luminoso che esprime un carattere distintivo, integrandosi perfettamente con un parabrezza che può essere regolato elettronicamente per adattarsi alle esigenze del conducente. Non mancano dettagli che arricchiscono il profilo stilistico del Senmenti 0: dalle manopole e dalla sella riscaldate, che promettono confort anche nelle giornate più fredde, allo schienalino che può essere regolato per garantire sostegno, fino ai maniglioni retrattili pensati per offrire sicurezza e comodità al passeggero.

Ogni componente del Senmenti 0 è pensato per esaltare sia l’aspetto pratico sia quello estetico, offrendo agli utilizzatori un mezzo che non soltanto si fa strada nel traffico ma lo fa con uno stile che non passa inosservato.

