Tutti gli orari per vedere la MotoGP Austin 2021 in tv che si corre domenica 3 ottobre su TV8 in chiaro, SKY via satellite e in streaming su DAZN e Now.

Torna il motomondiale negli Stati Uniti dove si disputerà il GP delle Americhe sul circuito di Austin.nel weekend dall’1 al 3 ottobre 2021. Quartararo è sempre al comando comando della classifica della MotoGP mentre Bagnaia secondo cercherà di recuperare in ogni modo i 48 punti che lo separano dal francese. Qui la classifica della MotoGP con i piloti, team e mondiale costruttori.

Qui sotto invece tutti gli orari per seguire in diretta e in differita le gare del fine settimana. C’è ovviamente da tenere presente che non si tratta dei classici orari del primo pomeriggio. La gara della MotoGP è ad esempio programmata per le 18 italiane di domenica, proprio per il fuso orario.

Orari MotoGP Austin Sky MotoGP DAZN NOW in diretta

Venerdì 1 ottobre

16.00: Moto3 FP 1

16.55: MotoGP FP 1

17.55: Moto2 FP 11

20.15: Moto3 FP 2

21.10: MotoGP FP 2

22.10: Moto2 FP 2

Sabato 2 ottobre

16.00: Moto3 FP 3

16.55: MotoGP FP 3

17.55: Moto2 FP 3

19.35: Moto3 Q1-Q2

20.30: MotoGP FP 4

21.10: MotoGP Q1-Q2

22.10: Moto2 Q1-Q2

Domenica 3 ottobre

15.40: Moto3 Warm Up

16.10: Moto2 Warm Up

16.40: MotoGP Warm Up

18.00: Moto3 Gara

19.20: Moto2 Gara

21.00: MotoGP Gara

Orari MotoGP Austin TV8 in differita

Sabato 2 ottobre

23.15: Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 3 ottobre

20.05: Moto3 Gara

21.25: Moto2 Gara

23.00: MotoGP Gara

