Moto Morini celebra l’arrivo dell’estate 2024 con le nuove promozioni sui suoi modelli di moto, valide per maggio e giugno.

Moto Morini dà il via alla stagione estiva con un rinnovamento delle sue promozioni, offrendo vantaggi significativi sui modelli della sua gamma per i mesi di maggio e giugno. Queste offerte rappresentano un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di motociclismo che desiderano acquistare una nuova moto con benefici aggiuntivi.

La promozione più allettante riguarda il modello X-Cape 650, una moto adventure che si distingue per le sue prestazioni eccellenti sia su strada che in fuoristrada. Chi sceglie di acquistare la X-Cape 650 nel periodo promozionale riceverà un kit di accessori del valore di 1.319 €, compreso nel prezzo di vendita. Questo kit include un set di paramani e un tris di valigie, ideali per chi ama le lunghe avventure: un bauletto da 38 litri e borse laterali da 34 litri ciascuna, ottimizzando così lo spazio per ogni tipo di viaggio. Gli accessori saranno consegnati entro 90 giorni dall’immatricolazione del veicolo, garantendo così agli acquirenti tutto il necessario per iniziare la loro avventura senza ulteriori spese.

Moto Morini X-CAPE è l’Adventure del marchio, versatile, divertente, comoda e dallo stile accattivante. La ruota anteriore da 19″ e la forcella regolabile da ben 50 mm di diametro, garantiscono alla nuova X-CAPE un’ottima tenuta di strada, rendendola adatta ai passi di montagna così come ai sentieri sterrati. La sella dalle dimensioni generose, comoda anche per il passeggero, posizionata a soli 83 cm da terra, offre un’ergonomia perfetta per tutte le taglie di motociclisti.

Lo schermo TFT a colori di ben 7″ di serie è fra i più grandi mai montati su una moto. Tuttavia dà accesso ad una panoramica completa e chiara su tutte le informazioni necessarie durante il viaggio, sia su sterrato sia su asfalto, va così come nel caotico traffico cittadino. X-CAPE è equipaggiata con il medesimo motore bicilindrico frontemarcia da 649cc raffreddato a liquido. La moto verrà commercializzata in versione standard o limitata a 48 CV di potenza.

Per quanto riguarda il modello Seiemmezzo, disponibile nelle versioni SCR e STR, Moto Morini ha incrementato i vantaggi della promozione corrente, offrendo uno sconto aggiuntivo di 650 €. Questo sconto può essere utilizzato per diversi scopi: dalla supervalutazione dell’usato all’acquisto di accessori extra o come contributo diretto al prezzo finale del veicolo. È un’opportunità eccezionale per personalizzare la moto a un costo ridotto o per facilitare il passaggio da un modello usato a uno nuovo con un esborso minore.

La Seiemmezzo è l’ideale per chi ama la moto naked per eccellenza e che può trovare nella versione STR la propria compagna di giochi preferita e per chi, invece, ammicca al mondo più fashion e modaiolo, non potrà non rimanere affascinato dalle linee uniche e dalla personalità della versione SCR. Entrambe le versioni sono equipaggiate con motore bicilindrico in linea frontemarcia di 649 cc da 60 CV (44 kW) che spingono la Seiemezzo ad una velocità massima di 175 km/h.

Tutte le offerte sono valide presso i concessionari autorizzati Moto Morini aderenti all’iniziativa.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Moto Morini

Copyright Image: Sinergon LTD