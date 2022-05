Oakley presenta la MotoGP Collection, con occhiali pensati in onore dei principali circuiti del campionato e dei piloti del Team Oakley.

Occhiali da sole Oakley MotoGP 2022: il brand prosegue nella collaborazione di lunga data con il MotoGP come title sponsor dell’appuntamento italiano in programma per questo weekend, ufficialmente denominato Gran Premio d’Italia Oakley. In qualità di fornitore eyewear ufficiale della competizione, Oakley celebra i migliori piloti al mondo portando in gara il suo stile inimitabile e, dal 2017, è sponsor principale al Mugello, con una partnership che contribuisce a supportare l’evento in questo mitico circuito.

In attesa di scaldare i motori al Mugello e per tutto il weekend, il brand darà risalto al ritorno della MotoGP Collection, con occhiali pensati in onore dei principali circuiti del campionato e dei piloti del Team Oakley, oltre che per rendere omaggio alla competizione nel suo insieme, ampiamente riconosciuta come il principale evento motociclistico a livello mondiale.

Oakley onora di alcuni tra i principali protagonisti delle due ruote, tra cui l’otto volte campione del mondo di MotoGP Marc Marquez, l’ex campione del mondo di Moto3 Maverick Vinales e il sei volte campione di Spagna Fabio Quartararo, con splendidi modelli che portano il loro nome. Questi piloti scenderanno tutti in pista al Mugello come membri del Team Oakley, impegnato a supporto di molti atleti di spicco provenienti da tutto il mondo.

Ispirate allo stile e ai colori simbolo dei tre motociclisti, le tre montature sono dotate di lenti Prizm, studiate per sottolineare colori e contrasti e offrire una visione più ricca di dettagli. I modelli vantano inoltre i loghi personali dei piloti incisi sulle lenti e riportati sugli astucci dedicati. Per celebrare l’evento, Oakley presenterà anche due collezioni eyewear in edizione speciale: MotoGP Parlay e Mugello Circuit Sutro.

Tra gli altri atleti del Team Oakley in gara figurano Niccolò Antonelli, Celestino Vietti, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Il brand è anche partner eyewear ufficiale delle squadre Yamaha Racing Factory Team, Honda Racing Factory Team, Aprilia Racing Factory Team e VR46 MotoGP.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.