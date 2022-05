Orari MotoGP TV8 Mugello Italia 2022 in chiaro e diretta SKY e NOW

Gli orari della MotoGP su TV8 del Mugello 2022 in chiaro ed in diretta anche su Sky Sport 4K, Sky Sport F1, Sky Sport 1 e NOW, con le libere e le qualifiche anche di Moto2 e Moto3.

Ecco gli orari TV8 MotoGP Mugello 2022 in chiaro e diretta live ovviamente anche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW di tutto il weekend di gare ma soprattutto del Gran Premio domenica 29 Maggio alle 15. Siamo arrivati all’ottavo Gran Premio del motomondiale con il Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello.

Sarà un weekend dedicato al motorsport, perché quasi in contemporanea correrà anche la F1 a Monaco mentre dall’altra parte dell’Atlantico ci sarà l’edizione numero 106 della 500 Miglia, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori.

Domenica 29 maggio dalle 8.55 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.20 la Moto2. La Moto E corre sabato alle 16.10 Race 1 e domenica alle 17 (in differita) Race 2.

Per tutta la settimana su Sky Sport MotoGP sarà in onda una programmazione speciale dedicata al GP di casa: già da oggi sarà possibile rivedere i GP più iconici degli ultimi decenni per celebrare le vittorie sul circuito toscano di campioni come Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli e Luca Cadalora, oltre a quelle dei piloti che saranno in pista questo fine settimana, tra cui Andrea Dovizioso, Mattia Pasini e Andrea Migno.

Inoltre, tanti gli speciali dedicati a Valentino Rossi, sempre a rotazione sul canale 208, in occasione del ritiro del numero 46 organizzato da Dorna nella giornata di sabato 28 sul circuito del Mugello.

Orari MotoGP TV8 SKY NOW Mugello 2022

Mercoledì 25 maggio

Ore 21: Magazine Estoril

Giovedì 26 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18: Racebook

Venerdì 27 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live

Ore 13: paddock live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 28 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.10: Moto E – Race 1

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: Talent Time

Ore 17.30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 29 maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

