Orari F1 TV8 GP Monaco 2022 e diretta su SKY e NOW

Tutti gli orari F1 TV8 GP di Monaco 2022 ed il programma del weekend in diretta da Monte Carlo su Sky Sport 4K, Sky Sport F1, Sky Sport 1 e NOW.

Ecco gli orari F1 TV8 GP Monaco 2022 in differita, con la diretta live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW di tutto il weekend di gare ma soprattutto del Gran Premio domenica 29 Maggio alle 15. Siamo arrivati al settimo Gran Premio della stagione di F1 sul circuito cittadino del Principato di Monaco a Monte Carlo.

Un weekend mozzafiato, perchè in contemporanea correrà anche la MotoGP al Mugello per il GP d’Italia mentre dall’altra parte dell’Atlantico ci sarà l’edizione numero 106 della 500 Miglia, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori.

Da giovedì 26 maggio, primo weekend non stop per la F1 nel Principato, dove per la prima volta non ci sarà più il giorno di pausa al venerdì con le libere il giovedì. In pista anche Formula 2 e Porsche Super Cup. Sempre giovedì, appuntamento alle 14.45 con uno speciale Pit Walk in compagnia del padrone di casa Charles Leclerc.

Grande attesa per una possibile riscossa Ferrari dopo la debacle in Spagna. Leclerc corre sulle strade di casa e farà di tutto per riportarsi in testa al mondiale di Formula 1 che oggi vede davanti a tutti Verstappen. Obiettivo identico per la scuderia di Maranello che si è vista sorpassare Red Bull. Un mondiale che fin’ora si è dimostrato aperto e spettacolare dopo anni di dominio Mercedes.

Secondo il calendario F1 delle gare, il circus si traferirà in Azerbaijan, dove nel weekend 10-12 Giugno si correrà il Gran Premio sul circuito di Baku.

Ricordiamo per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari F1 TV8 GP Monaco 2022 TV8

Sabato 28 maggio

Ore 18.30: qualifiche F1 – Differita

Domenica 29 maggio

Ore 18: Gara F1 – Differita

Orari F1 TV8 GP Monaco diretta SKY e NOW



Giovedì 26 maggio

Ore 14.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 15.30: prove libere Porsche Super Cup

Ore 17: prove libere Formula 2

Venerdì 27 maggio

Ore 11.35: qualifiche F2

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14: prove libere 1 F1

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.25: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: prove libere 2 F1

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show

Sabato 28 maggio

Ore 12: conferenza stampa team (differita)

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 3 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.35: Sprint Race F2

Ore 18.35: Paddock Live Show

Domenica 29 maggio

Ore 9.45: Formula Race F2

Ore 12: gara Porsche Super Cup

Ore 13: Drivers Parade F1

Ore 13.30: Pit Walk Gara

Ore 14: Paddock Live Gara

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 23: Race Anatomy

Orari 500 Miglia Indianapolis 2022 su SKY Sport F1 e NOW

Domenica 29 maggio

Ore 18: pre gara

Ore 18.45: gara

