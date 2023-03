MCS primavera estate 2023: il road trip in California

In occasione della presentazione della nuova collezione MCS primavera estate 2023, il brand vola negli Stati Uniti con il fotografo Federico Sorrentino. Il risultato è un racconto fotografico in pellicola, un viaggio nella California più autentica dove Sorrentino immortala due riders contemporanei, il regista Andrea Calvetti ed il musicista Foster Pace, immersi in contesti urbani o tra i paesaggi naturali dei deserti californiani.

L’ambientazione si sposa perfettamente con una collezione dallo stile raffinato e sempre fedele all’ispirazione country che ha reso celebre il brand. Sin dalle sue origini MCS ha raccontato l’American Dream proponendo collezioni che si ispirano ai grandi spazi rurali americani mixando i toni più ricorrenti come quelli della terra e del deserto con palette vivaci e luminose come le insegne degli store lungo le strade della California o i riferimenti al vecchio West.

Questo progetto si ispira alla tradizione del road trip USA e nasce dal desiderio di farlo rivivere attraverso le atmosfere nostalgiche del West Americano, in un immaginario che si coniuga con le origini e l’eredità sartoriale di MCS. Per raccontarlo, ho scelto di affidarmi a soggetti reali, che vivono quegli spazi e che potessero sentirsi a loro agio nella narrazione di un passato senza tempo. Andrea Calvetti, regista che da anni vive e conosce bene gli Stati Uniti nonché appassionato del mondo vintage americano, e Foster Pace, musicista nato e cresciuto nell’Oklahoma che ha fatto del vintage uno stile di vita. Due artisti che hanno accolto con entusiasmo la mia idea. Grazie a loro e al supporto nello styling della preziosa Abra Catalina, ho arricchito la mia visione, realizzando un meraviglioso racconto tra il deserto e i vecchi diner americani. Per raccontare e ricreare questo immaginario, gli scatti sono stati realizzati rigorosamente in pellicola, per restituire i colori e l’atmosfera simbolo dei lunghi viaggi on the road.