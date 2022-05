Eastpak x National Geographic: la nuova collezione di zaini

La nuova collezione di zaini, prodotti in modo sostenibile, creata per veri avventurieri!

Eastpak x National Geographic: dai colori vibranti delle nostre città all’aspro splendore dei paesaggi che le collegano… c’è tanto da amare, custodire e scoprire del nostro pianeta Terra. Cosa potrebbe esserci, dunque, di più appropriato di una collaborazione tra due brand che insieme ispirano e permettono alle persone di muoversi ed esplorare il nostro mondo, da oltre 200 anni?

Una linea di nuovi ed esclusivi stili funzionali, prodotti in modo sostenibile a partire da materiali riciclati ed estremamente durevoli e creata per veri avventurieri, i quali hanno fatto dell’esplorazione il loro stile di vita. Questa nuova gamma è coperta dalla storica Built To Resist, garanzia di 30 anni offerta da Eastpak.

Eastpak x National Geographic: NG SAFEPACK

La soluzione innovativa per la mobilità urbana e outdoor, ottimizzata sia per i pendolari che per gli avventurieri. Questo zaino di punta della collezione Eastpak x National Geographic combina un ampio scomparto principale con apertura antifurto nel pannello posteriore e fibbie e cerniere a sgancio rapido bloccabili per una maggiore sicurezza.

Il pannello posteriore strutturato, gli spallacci ergonomici e la cinghia sternale assicurano un comfort superlativo. Mentre una custodia per laptop integrata, un organizer, una tasca frontale con cerniera e due portabottiglie laterali a scomparsa garantiscono funzionalità in movimento. In co-branding con i loghi Eastpak e National Geographic con sottili riferimenti all’iconico stile giallo e nero della rivista.

Eastpak x National Geographic: NG CAMERA PACK

Per quando lavoro e avventura diventano una cosa sola, questo zaino altamente funzionale rende semplici entrambe le cose. Sviluppato per e in collaborazione con i fotografi, questo zaino progettato su misura mantiene l’attrezzatura protetta e pronta a catturare quello scatto che capita una volta nella vita.

Lo scomparto sicuro e ad accesso rapido per la fotocamera con divisori imbottiti personalizzabili si adatta alle esigenze specifiche di chi lo utilizzi, mentre il pratico divisore con zip massimizza le opzioni di stoccaggio. Completano il tutto la custodia imbottita per laptop, le tasche frontali con cerniera e le tasche laterali a scomparsa, le fibbie a sgancio rapido bloccabili e lo stesso pannello posteriore ergonomico e gli spallacci che elevano questa collezione Eastpak x National Geographic.

Eastpak x National Geographic: NG TRAVEL PACK

Per il vero esploratore, l’avventura non è mai lontana. E con questo zaino da viaggio ultra funzionale e ultra pratico al tuo fianco, sei sicuro di essere pronto a tutto! Ideale per viaggi brevi, da un weekend in città a un’escursione di 3 giorni. Scomparto a due piani con cerniera per una maggiore versatilità, ampio vano posteriore, doppie tasche anteriori con cerniera e portabottiglie laterale a scomparsa per l’organizzazione; fibbie e cerniere a sgancio rapido bloccabili per la sicurezza.

Ancora una volta, il pannello posteriore strutturato estremamente ergonomico, gli spallacci, la cinghia sternale e la cintura addominale permettono di modellare l’NG Travelpack al corpo. For truly personalized mobility and all the signature elements and robust recycled materials of this sustainably produced collection.

Eastpak x National Geographic: NG HIKING PACK

Quale migliore compagno nella nostra ricerca del miglior zaino da escursionismo se non la rivista che ha tracciato ogni sentiero in ogni angolo di questo nostro meraviglioso mondo? Sviluppato in collaborazione con National Geographic, questo zaino ultra-funzionale è ricco di caratteristiche versatili per un’organizzazione intelligente.

Gli ampi scomparti superiori e inferiori doppi, per esempio, possono essere combinati con un semplice gesto grazie al divisorio con zip. La custodia imbottita per laptop integrata offre un facile accesso dalla parte posteriore. Infine, il pannello posteriore strutturato ultra-confortevole, gli spallacci e la cinghia sternale sono resi ancora più ergonomici grazie a una cintura regolabile.

Provvisto di molteplici tasche oversize con cerniera sul davanti, sui lati e sulla parte superiore e di due portabottiglie laterali a scomparsa, insieme a tutti gli altri elementi di design caratteristici di questa collaborazione storica, come i loghi in co-branding e lo stile giallo su nero. Si tratta dello zaino che ti seguirà fino all’orizzonte e oltre.

