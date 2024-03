Come funzionano le auto a GPL, cosa cambia per chi guida

Il funzionamento delle auto a GPL, i vantaggi economici. Una guida completa per comprendere e ottimizzare l’uso di questi veicoli bifuel.

L’interesse verso veicoli più economici ha portato a un crescente apprezzamento delle auto a GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) negli ultimi anni. Grazie alla loro capacità di funzionare con un combustibile meno inquinante e più conveniente, le auto a GPL offrono vantaggi significativi sia per l’ambiente sia per il portafoglio degli automobilisti.

Tuttavia, per comprendere appieno il valore e le peculiarità di questi veicoli, è essenziale esplorare il loro funzionamento, dai componenti chiave del sistema GPL alle pratiche quotidiane associate alla loro gestione. Questa panoramica intende guidare l’automobilista attraverso le caratteristiche fondamentali delle auto a GPL, delineando i principi di funzionamento e fornendo consigli pratici per ottimizzare l’uso di questi veicoli innovativi.

Serbatoio di GPL

Un’auto a GPL è dotata di un serbatoio speciale destinato a contenere il GPL, una miscela di propano e butano. Questo serbatoio è comunemente installato nel vano bagagli o nel luogo destinato alla ruota di scorta. Il GPL viene conservato all’interno di questo serbatoio in forma liquida, sotto pressione, per ottimizzare lo spazio e mantenere una densità energetica elevata.

Sistema di alimentazione

Quando il conducente avvia l’auto o seleziona il funzionamento a GPL (nel caso di veicoli bifuel, che possono operare sia a GPL che a benzina), il sistema di alimentazione comincia a prelevare il GPL dal serbatoio. Questa selezione può avvenire automaticamente o manualmente, a seconda della configurazione del veicolo.

Il GPL liquido, una volta estratto dal serbatoio, viene inviato verso un componente chiamato evaporatore. Questo dispositivo utilizza il calore proveniente dal motore dell’auto per riscaldare il GPL, causandone l’evaporazione. Il passaggio da liquido a gas è essenziale perché il motore è progettato per funzionare con un combustibile in forma gassosa, e non liquida.

Iniezione e combustione

Dopo essere stato convertito in gas, il GPL viene miscelato con l’aria e iniettato nei cilindri del motore attraverso un sistema di iniettori. La miscela aria-GPL viene poi compressa dal pistone e accesa dalla scintilla generata dalla candela, provocando la combustione. Questo processo produce l’energia necessaria per spostare i pistoni e, di conseguenza, per mettere in movimento l’auto.

Vantaggi ambientali ed economici

Le auto a GPL sono considerate più ecologiche rispetto a quelle alimentate a benzina o diesel, poiché il GPL brucia in modo più pulito, producendo meno emissioni nocive. Inoltre, il costo per litro di GPL è generalmente inferiore rispetto agli altri carburanti, offrendo un risparmio economico ai conducenti. Tuttavia, è importante notare che il rendimento energetico del GPL può essere inferiore, il che significa che potrebbe essere necessario più GPL per percorrere la stessa distanza rispetto alla benzina.

Funzionamento pratico per l’automobilista

Dal punto di vista dell’automobilista, l’utilizzo di un’auto a GPL si differenzia in alcuni aspetti pratici rispetto all’uso di un veicolo alimentato esclusivamente a benzina o diesel. Queste differenze riguardano principalmente il rifornimento, la selezione del tipo di carburante e la manutenzione.

Rifornimento di GPL

Il processo di rifornimento di un’auto a GPL si svolge presso stazioni di servizio dotate di apposite pompe per GPL. Gli automobilisti devono utilizzare un attacco specifico, che collega la pompa del GPL al serbatoio dell’auto.

A differenza del rifornimento con benzina o diesel, quello con GPL richiede di stabilire una connessione sicura per evitare fughe di gas, tramite un adattatore. Il rifornimento termina automaticamente quando il serbatoio è pieno, prevenendo così il sovraccarico.

Selezione del carburante

Nelle auto bifuel, il conducente può scegliere se utilizzare GPL o benzina. Questa scelta può essere effettuata attraverso un interruttore posizionato all’interno dell’abitacolo. Molte auto a GPL avviano automaticamente il motore a benzina e passano al GPL una volta che il motore ha raggiunto una temperatura ottimale, garantendo così un funzionamento efficiente. Tuttavia, se il serbatoio del GPL è vuoto, il sistema può automaticamente passare a benzina, assicurando la continuità della marcia.

Manutenzione

Le auto a GPL richiedono una manutenzione leggermente diversa rispetto a quelle a benzina o diesel. È importante eseguire controlli regolari del sistema GPL, compresi il serbatoio, le tubazioni e gli iniettori, per assicurare che non ci siano perdite e che il sistema funzioni correttamente.

Inoltre, il filtro del GPL dovrebbe essere sostituito a intervalli raccomandati dal costruttore. Sebbene il motore di un’auto a GPL possa beneficiare di una maggiore pulizia interna a causa della combustione più pulita del GPL, alcuni componenti, come le candele, potrebbero richiedere una sostituzione più frequente.

Sebbene l’uso del GPL come carburante richieda alcune considerazioni aggiuntive, i benefici in termini di costi e impatto ambientale possono essere significativi per gli automobilisti. Familiarizzarsi con le pratiche di rifornimento e manutenzione specifiche del GPL aiuterà a garantire un’esperienza di guida sicura ed efficiente.

Copyright Image: Sinergon LTD