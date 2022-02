AB Yachts 120 Beach: la quintessenza dell’unicità e stile senza tempo

Tutti i capolavori AB Yachts sono completamente personalizzabile sia negli interni che nell'arredamento esterno.

AB Yachts 120 Beach, forti dei riconoscimenti internazionali e del successo ottenuto dal nuovo AB 100 Superfast ai recenti saloni nautici, negli ultimi due mesi sono state vendute due ulteriori unità della serie AB 100, entrambe destinate ad armatori europei, con consegna rispettivamente a giugno 2022 e a marzo 2023.

Sono due versioni che confermano l’estrema configurabilità del prodotto, offrendo un’originale interpretazione di “open-roof” nel salone, un sistema tecnologicamente avanzato di movimentazione e storage di toys, tender e moto d’acqua, e la fruibilità delle aree esterne a totale appannaggio degli ospiti a bordo e del loro stile di vita. Oltre alla totale customizzazione degli interni come da tradizione del Gruppo.

AB Yachts 120 Beach: caratteristiche

Tra le vendite anche una novità assoluta, il primo AB 120 Beach, che scenderà in acqua a fine anno e sarà destinato al mercato americano. L’elemento distintivo di questo nuovo modello è l’innovativa area multifunzionale a poppa, caratterizzata da ampio cockpit, hot-tub per 4-5 adulti, beach area completamente attrezzata e pronta da vivere, terrazze abbattibili per estendere le zone lounge fino ad arrivare a pochi centimetri sul livello del mare, 50 mq per un’esperienza unica di vita in mare, e un doppio garage per il tender ed infinite soluzioni di toys e divertimento senza limiti. Degno di nota anche l’esclusivo moon theater sullo sport fly, per godere l’emozione del cinema in mare aperto e sotto le stelle.

Come per tutti i modelli della gamma AB Yachts, le alte performance, che si spingono fino a quasi 60 nodi nella esclusiva versione 100 Superfast, rappresentano il vero DNA del marchio, senza perdere nulla in termini di comfort, spazi a bordo, finiture artigianali di lusso e sicurezza.

Con trent’anni di esperienza alle spalle, oggi AB Yachts si presenta sul mercato come la sola, vera opzione per chi desidera costruirsi un gioiello senza eguali, distinguersi dagli altri e, nello stesso tempo, godere il piacere dell’adrenalina in modo sicuro. Ma anche di scoprire di più in meno tempo: così, per esempio, si può navigare da Portofino a Saint Tropez in un paio d’ore, da Miami a Cat Cays, Bahamas in 45 minuti, o da New York agli Hamptons in meno di due ore.

Alla base, c’è la tradizione AB Yachts fatta di design, di tecniche costruttive di derivazione aerospaziale, di scelte di eccellenza tecnologica nella propulsione, nella stabilizzazione, nel controllo dell’assetto, di attenzione nel coltivare la passione e le attese dell’armatore, desideroso di ritornare o alla prima esperienza AB Yachts.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.