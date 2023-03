Wallypower58X: il debutto mondiale a Palm Beach

Wally conferma ancora una volta il proprio ruolo di innovatore presentando l’ultimo nato della flotta wallypower al Palm Beach International Boat Show 2023: il wallypower58X, un trionfo di elementi di design, in grado di unire le caratteristiche di walkaround del wallypower58 con una potente propulsione fuoribordo.

Wallypower58X: le caratteristiche

Le linee eleganti e forti si uniscono alla tuga invisibile, i cui angoli acuti e le lunghe superfici planari richiamano la celebre estetica dell’originale wallypower118. Il vetro ha una funzione strutturale e regala, a chi si trova in pozzetto, una vista che abbraccia l’orizzonte senza nessun montante che la interrompa.

Ma la vera innovazione è rappresentata dalla configurazione della sezione poppiera, progettata per supportare fino a quattro motori Mercury Verado V12 da 600 cavalli ciascuno senza che questi interferiscano con il passaggio dell’armatore e dei suoi ospiti verso l’acqua.

Le murate abbattibili e un grande prendisole trasformano il ponte in un beach club naturale che, con una superficie di 25 metri quadri, è l’ideale per godersi la pace del mare. Wally è riuscita inoltre a ricavare lo spazio per la sua innovativa passerella idraulica, che funge anche da scaletta bagno.

Il nuovo wallypower58X conta anche numerose altre caratteristiche innovative, incluso il Magic Porthole. Invece di rovinare la purezza estetica dello scafo con delle finestrature che compromettono la privacy e rappresentano un punto debole in caso di impatti, i vantaggi della visibilità esterna sono ricreati sottocoperta grazie alle immagini riprese dalle telecamere e rimandate a grandi schermi. In questo modo, gli ospiti possono guardare fuori, apprezzando la vista e la luce – sempre con la massima privacy.

L’utilizzo dei nuovi motori Mercury V12 offre anche altri vantaggi. Rispetto agli altri modelli hanno un pescaggio ridotto, rendendo così la barca adatta a manovre in acque basse, mentre i rotating gearcases e il joystick di manovra assicurano un ormeggio preciso e senza problemi in spazi ristretti. Tutto questo, unito alla carena a V ultra profonda, permette al wallypower58X di raggiungere velocità massime di oltre 50 nodi a mezzo carico e una velocità di crociera di 42 nodi con un’autonomia di 320 miglia nautiche.

Grazie alla sua sorprendente sovrastruttura vetrata, il wallypower58X può adattarsi facilmente a diverse condizioni, climi e utilizzi. Proprio la versatilità è un elemento chiave del suo fascino. Il top del pozzetto, se necessario, si può aprire per regolare la ventilazione, mentre l’area esterna coperta può essere climatizzata per offrire sollievo all’ancora o in porto. In climi più rigidi il pozzetto può essere completamente chiuso e riscaldato.

Un ampio prendisole domina la coperta a poppa e un’intelligente configurazione modulare consente di ospitare quattro persone rivolte verso prua. Un’altra innovazione Wally è l’elegante tendalino che, con il semplice tocco di un pulsante, si ripiega per avvolgere il prendisole. I profondi passauomo laterali conducono a un secondo prendisole a prua.

Il pozzetto riparato dalla sovrastruttura vetrata offre numerose sedute per 12-16 ospiti che possono accomodarsi tra le due panche laterali e la parte del prendisole rivolta verso prua. A dritta, il tavolo aperto crea una seduta pranzo che lascia libero il passaggio dalla cabina sul lato sinistro. La cucina, divisa in due sezioni, è configurabile a piacere dall’armatore, che può scegliere tra un lungo elenco di opzioni, tra cui frigoriferi, icemaker, piani di cottura e vani di stivaggio.

Il concetto di modularità si conferma negli interni, inondati dalla luce naturale che entra copiosa dal pannello in vetro soprastante. La versione standard del wallypower58X prevede un doppio salone a tutto baglio dedicato agli ospiti e all’armatore, con un day head – completo di doccia separata – a sinistra. L’illuminazione naturale è garantita da un grande pannello naturale incassato nel ponte principale. A prua, la cabina armatoriale vanta un letto queen-size e un bagno dotato di una grande doccia separata.

Nella versione flexi-guest, una cabina ospiti è posizionata sul lato sinistro a mezza nave, con il salone a dritta. Questa configurazione permette un comodo pernottamento a bordo per un massimo di quattro adulti e assicura un accesso diretto al day head dalla cabina ospiti.

