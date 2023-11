U-BOAT Darkmoon Camouflage: la Maison ha presentato due nuovi modelli disponibili nelle dimensioni di 44 e 40 mm. I nuovi segnatempo sono una celebrazione dell’arte dell’orologeria, e traggono ispirazione dal mondo naturale e dalla capacità di alcuni animali di mimetizzarsi nell’ambiente.

Le nuove versioni Darkmoon si distinguono per le loro casse in acciaio PVD nero, trattate con vernici speciali per creare un affascinante effetto camouflage. Questo design innovativo non solo cattura l’essenza del tempo, ma riflette anche metaforicamente il rapporto tra l’uomo e la natura, evidenziando la battaglia quotidiana dell’uomo nella giungla metropolitana.

La linea Darkmoon si contraddistingue per l’effetto tridimensionale del quadrante, accentuato da un bagno d’olio che avvolge l’intera cassa dell’orologio. Una bolla di compensazione, fluttuante sotto il vetro zaffiro bombato, amplifica l’esperienza visiva, rendendo ogni orologio un capolavoro di design e funzionalità.

Le due varianti Camouflage, disponibili in entrambe le misure, presentano caratteristiche distintive. Il primo modello ha un quadrante nero bombato con numeri, sfere e indici trattati in superluminova grigio, mentre il secondo modello sfoggia un quadrante grigio, anch’esso bombato e con trattamento soleil, con numeri, indici e sfere in superluminova nero.

In aggiunta, U-BOAT offre un terzo modello dalla personalità “Total Black”, disponibile anch’esso nelle misure 44 e 40 mm. Questo modello presenta una cassa PVD nera, un quadrante nero bombato e indici, numeri e sfere in superluminova grigio, creando un effetto visivo distintivo e deciso.

Il retro delle casse dei Darkmoon è dotato del sistema Locking Ring System e di uno sportello a vite per la sostituzione della batteria. Un QR code inciso al laser offre un accesso esclusivo a un’esperienza digitale nell’universo U-BOAT, aggiungendo un ulteriore tocco di innovazione e interattività.

A completare l’estetica di questi orologi, veri e propri manifesti di stile che celebrano la natura più selvaggia, vi è un cinturino in gomma vulcanizzata di colore nero, impreziosito dal logo U-BOAT in rilievo.

