Wider Wilder 60: il 18,6 metri dall’animo sportivo

Wider Wilder 60: dai progetti visionari di cruiser e superyacht, al Serial Hybrid Propulsion System di cui è pioniere, fino all’iper-efficiente catamarano WiderCat 92, il cantiere italiano si è subito prefissato l’obiettivo di offrire esperienze senza precedenti per armatori altrettanto visionari.

Quest’estate Wider varerà un nuovo progetto, ideato e disegnato dal proprio centro stile, che prende in prestito l’allure visionaria del cantiere aggiungendo un pizzico di provocazione: Wilder è l’alter-ego di Wider, concepito per assecondare il lato più avventuroso degli amanti dei superyacht e del mare. Segno dell’esigenza da parte di Wider di continuare a creare e della volontà di conquistare nuovi territori, la prima unità di Wilder sarà un’audace 18,6 metri, interamente in alluminio, che vuole unire le qualità di una chase boat e di un performance cruiser.

Wider Wilder 6o: curato in ogni dettaglio

Costruito seguendo i processi derivati dal mondo dei superyacht e rifinito con l’attenzione ai dettagli tipica della migliore artigianalità italiana, il Wilder 60 combina un’estetica filante con un’ingegneria rigorosa, per offrire una piattaforma da 40 nodi per il divertimento dei propri armatori e completamente personalizzabile, con opzioni costruttive tagliate su misura in base alle esigenze individuali. Questo approccio sartoriale da superyacht eleva il Wilder 60 da un modello tra i tanti a pezzo unico dove ogni unità è irripetibile e speciale come chi la possiede.

Il design è intriso della creatività tipica di Wider da prua a poppa, con uno stile angolare e la grande attenzione agli spazi propria del cantiere. Lo scafo in alluminio garantisce sicurezza in ogni condizione, mentre il pescaggio ridotto di 1,05 metri permette di portare il divertimento fino a riva.

L’arrivo del Wilder 60 segna non solo il lancio di un nuovo prodotto, ma di un marchio indipendente all’interno della famiglia Wider con una propria filosofia, una propria identità e una propria visione di come la vita in mare debba essere vissuta. Il primo Wilder 60 è attualmente in costruzione e il lancio è previsto per l’estate 2023.

