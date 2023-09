La nuova Smart 3 è il primo SUV coupé del marchio nel segmento EV premium e sarà disponibile all’inizio del 2024. Sportiva con stile: ecco il modo migliore per descrivere il design della smart 3 per la sua carrozzeria coupé sportiva, curve atletiche e un potente shark nose.

L’ampia griglia a forma di A e i sottili fari a Led completano la vista frontale. Il posteriore è accentuato da un vistoso spoiler. Anche le grandi ruote si integrano armoniosamente nel look sportivo; la Brabus monta addirittura cerchi da 20 pollici. Con una lunghezza di 4,4 metri e una larghezza di 1,8 metri, l’auto combina un design esterno da coupé sportivo ed elegante con un interno confortevole e spazioso.

Un altro punto di forza del design è il tetto panoramico a raggiera, che crea una piacevole l’atmosfera. La 25th Anniversary Edition presenta addirittura un tetto panoramico a galassia, arricchito da dettagli a Led all’interno del pannello di vetro panoramico. Gli interni sono, inoltre, caratterizzati da eleganti sedili duo in pelle con poggiatesta integrato.

Smart 3: prestazioni

L’aspetto sportivo del SUV coupé si riflette anche nelle prestazioni: la potenza di picco varia da 315 kW per la Brabus a 200 kW per le altre versioni. In termini di accelerazione, la smart 3 ha prestazioni ancora più sportive della 1: nella versione Brabus, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Anche la versione Pro+, con 5,8 secondi, spicca per sportività.

La smart 3 aumenta anche la sua autonomia complessiva: tra i 435 e i 455 km. Un’esperienza di ricarica semplice e rapida rimane una priorità assoluta per smart. Grazie all’efficiente tecnologia di ricarica a corrente continua con prestazioni fino a 150 kW/h, smart 3 si ricarica dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. Inoltre, il nuovo modello è dotato di una serie di innovativi sistemi di assistenza alla guida, come l’assistente alla guida in autostrada e l’assistente al parcheggio automatico.

smart 3 25th Anniversary Edition

Come regalo speciale per tutti gli appassionati di smart, il marchio lancia anche una versione limitata 25th Anniversary Edition che unisce un look speciale unico ed esclusivo con caratteristiche della versione Premium ed elementi di design Brabus. L’autonomia è di 455 km, la ricarica AC da 22 kW e a bordo è presente un sistema di infotainment composto da un display centrale da 12,8 pollici, un quadro strumenti HD da 9,2 pollici e un head-up display da 10 pollici, oltre a un sistema audio Beats con 13 altoparlanti.

Il design esclusivo conquista al primo sguardo: la 25th Anniversary Edition si presenta con una livrea bianca con riflessi rossi, sedili in pelle bianca e nera, tetto panoramico galaxy e accenni estetici per gli esterni con un’inclinazione dichiaratamente sportivo.

Ci sarà anche un’ulteriore co-creazione con Brabus, che si orienta verso una direzione decisamente più sportiva, offrendo cerchi più grandi, pedaliera sportiva, un sound design del motore appositamente sviluppato per una sensazione di motorsport e la trazione integrale (AWD).

Per chi cerca un’esperienza di lusso, la versione Premium offre fari CyberSparks Led+, illuminazione ambient per l’abitacolo e un sistema audio Beats® al top. La versione d’ingresso Pro+ ha un design accattivante con maniglie delle porte a scomparsa ed è dotata di un display centrale da 12,8 pollici, oltre che di un sistema di assistenza alla guida in autostrada e agli ingorghi e di un’opzione di ricarica wireless.

