Quando gli svizzeri multarono un’anatra a 52 km/h con l’autovelox.

Quando il Poliziotto Hüber, detto lo Schwarzenegger di Mendrisio, vide la foto scattata dall’autovelox di Köniz non volle credere ai propri occhi.

Chi osava sfidare il limite di velocità di 30 km/h, volando invece a 52 km/h? Non poteva di certo essere il signor Rezzonico, che Canton Berna non ci va mai. Con questa vicenda non aveva niente a che fare neanche Fausto Gervasoni, ovvero il maître à penser del prêt-à-porter.

Solo il segugio di Bizzarone, ovvero l’agente della polizia cantonale Hüber, riuscì a svelare il mistero. Il pirata della strada che andava a 52 km/h in una via residenziale di Oberwangen di Köniz (BE) era invece un pirata dell’aria.

Si trattava di un’anatra che aveva oltrepassato il limite di velocità che avrebbe comportato una salatissima multa ad un automobilista. Invece l’anatra ha proseguito il suo volo, probabilmente pensando “potevo rimanere offesa“.

Ovviamente l’abbiamo messa sul ridere, ma il fatto è accaduto realmente nel 2018 nelle vicinanze di Berna come dimostrato dalla foto qui sotto, diffusa dalla Polizia Cantonale di Köniz, quella vera.

