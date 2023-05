Ecco dove saranno posizionati gli Autovelox in Lombardia nella settimana compresa tra martedì 9 Maggio 2023 e domenica 14 marzo 2023, quando saranno utilizzati gli autovelox e Tutor sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la regione. Da notare che al momento non sono previsti controlli l’11 maggio.

L’elenco completo di tutte le postazioni mobili degli autovelox in Lombardia viene fornito nell’ambito delle operazioni di controllo effettuati grazie ai rilevatori di velocità della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località. Qui invece la mappa degli autovelox di Milano.

Ricordiamo infine, che anche la distrazione alla guida è causa degli incidenti stradali. Nel grafico qui sotto vediamo la quantità di strada percorsa a 70 km/h ed a 30 km/h. Nell’esempio vediamo che distraendosi per 30 secondi per usare lo smartphone, si percorrono a 70 km/h l’equivalente di quasi nove campi da calcio.

Autovelox Lombardia 9 – 14 Maggio

09/05/2023

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A /9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS /336 dell’Aeroporto della Malpensa VA

10/05/2023

Autostrada A /07 Milano-Genova PV

Strada Statale SS /9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP /342 Briantea BG

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

12/05/2023

Autostrada A /07 Milano-Genova PV

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A /22 Brennero-Modena MN

Autostrada A /51 Tangenziale Est di Milano MI

Strada Statale SS /344 di Porto Ceresio VA

Strada Statale SS /36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP /342 Briantea BG

13/05/2023

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Provinciale SP /122 Francesca – Pontirolo BG

14/05/2023

Autostrada A /07 Milano-Genova PV

Strada Provinciale SP /142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti autovelox per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Limiti di velocità in Italia

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall’art. 142 del codice della strada)

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

