Perchè ci sono i ganci sulle ali degli aerei e cosa servono

Se avete mai preso un posto finestrino vicino all’ala, probabilmente avete visto qualcosa di strano sull’ala: due ganci, spesso gialli, a circa un terzo dalla punta dell’ala. Se il colore giallo brillante attira l’attenzione, la forma ed il posizionamento sembrano piuttosto strani. Perché mai un ingegnere ha posizionato qualcosa sulla superficie aerodinamica dell’ala, che altrimenti sarebbe perfettamente liscia?

No, non si tratta di qualcosa per sollevare l’ala magari in un hangar durante le manovre di parcheggio, quanto invece un importante strumento di sicurezza che può salvare la vita in caso di emergenza.

I ganci sulle ali degli aerei servono per ancorare le corde che servono ai passeggeri per scendere dall’aereo tramite gli scivoli di emergenza. Vediamo come funzionano in dettaglio. In caso di atterraggio di emergenza, i passeggeri seduti al centro dell’aereo devono uscire tramite le uscite di emergenza vicino alle ali.

Nel momento in cui viene aperta l’uscita di emergenza, si gonfia automaticamente uno scivolo nella parte posteriore dell’ala, che i passeggeri utilizzeranno per allontanarsi dall’aereo.

Cosa succede però quando l’atterraggio di emergenza viene effettuato su acqua? Le probabilità sono estramente basse, anche se in molti ricordano il volo US Airways 1549 che nel 2009 planò sul fiume Hudson a New York.

In casi simili le ali sono bagnate e scivolose, e può essere difficile camminarci sopra. Oppure, magari anche solo per per lo stress, qualche passeggero non è in grado di camminare autonomamente.

È in quei momenti che entrano in gioco i ganci sulle ali. Dopo che le uscite di emergenza sono state aperte e lo scivolo si è gonfiato automaticamente le assistenti di volo afferrano due corde. Una viene fissata tra il telaio della porta ed il gancio, l’altra conduce dal gancio allo scivolo gonfiabile. Aggrappandosi alle corde, i passeggeri possono mantenere l’equilibrio ed evacuare in sicurezza, anche sull’acqua.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.