Nuovo Baglietto T52 2025: il cantiere annuncia la vendita del settimo modello dello yacht di 52m disegnato da Francesco Paszkowski Design che ha firmato anche gli interni, questi ultimi in collaborazione con Margherita Casprini. Lo scafo #10259 è stato acquisito grazie al supporto di Manuele Thiella e Tommaso Chiabra rispettivamente CEO & Chairman della rinnovata casa di brokeraggio Royal Yacht International in rappresentanza dell’armatore. La consegna dell’imbarcazione è prevista per il 2025.

Nuovo Baglietto T52 2025: il video

Francesco Paszkowski ha disegnato uno yacht contemporaneo, dalle linee morbide e filanti che ben rappresenta l’anima della Baglietto di oggi senza rinnegarne il glorioso passato, e la capacità del cantiere di recepire le necessità e le richieste del mercato attuale riuscendo a trasformarlo in un prodotto unico e dalla personalità fortemente distintiva.

Il contatto con il mare è garantito dall’originale design della poppa aperta con un beach club disposto su 3 livelli -già diventata un marchio di fabbrica del nuovo corso Baglietto: la grande piscina presenta la particolarità di una chiusura “a scomparsa”, grazie ad un pavimento con movimentazione up/down che permette di estendere ulteriormente lo spazio del ponte quando non in uso.

Le grandi finestrature a tutta altezza e apribili su 3 lati del ponte superiore creano una piacevole zona lounge al fresco” con area conversazione e zona pranzo godibile con qualsiasi situazione atmosferica. Il ponte sole lungo circa 24 metri, altro elemento connotante dello stile Baglietto, non teme confronti sul mercato di imbarcazioni di dimensioni e volumi similari, e conferma la tradizione degli yacht dislocanti del brand.

Lo yacht è dotato di 2 motori Caterpillar C32 che garantiscono una confortevole velocità di crociera di 11 nodi ed una massima di 16 nodi.

