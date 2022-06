Quando superare i trattori che protestano è proprio una cattiva idea.

In Olanda un corteo di trattori rallenta il traffico veicolare per protesta. Tutto bene, finchè qualcuno decide di superare i trattori per risparmiare tempo.

Ovviamente non risparmierà neanche un minuto, anzi ci metterà molto di più ad arrivare a destinazione, oltre a dover spendere un bel po’ di soldi in riparazioni. Ricordate: superare i trattori che protestano è proprio una cattiva idea.

Qui sotto il video:

