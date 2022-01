Yamaha Motor da oltre 65 anni è sinonimo di esperienze adrenaliniche guidate dalle forti emozioni.

Yamaha Motor Quarken si uniscono nella loro missione per appagare tutti i proprietari con esperienze adrenaliniche sull’acqua. Yamaha Motor è da sempre all’avanguardia nell’innovazione nel mondo della nautica; dal rivoluzionario V8 XTO da 425 cv con iniezione diretta, alla leggera portabilità dei 2,5 cv e ai numerosi successi raggiunti. Il 2021 ha visto il lancio dei fuoribordo pensati su misura: i nuovi motori da 300 cv e 250 cv V6 con tecnologia steer by wire integrata.

Yamaha Motor Quarken: motori

Questi nuovi motori V6 sono la forza trainante che alimenterà tutte le imbarcazioni di Quarken per i prossimi 5 anni, grazie alla recente collaborazione siglata tra le due case. Il marchio scandinavo Quarken promuove nuove tecnologie applicate al mondo nautico per offrire la migliore esperienza possibile.

Il nome deriva dalla sede centrale del marchio in Finlandia, un’area che collega i corsi d’acqua riparati ideali per giornate di navigazione con amici e familiari, con acque più agitate, adatte ad avventure emozionanti. L’azienda è stata recentemente costituita da un team di costruttori e progettisti che realizza una gamma di imbarcazioni uniche.

Realizzate con materiali di alta qualità, accuratamente lavorati per produrre un’imbarcazione di alta gamma; queste imbarcazioni sono completamente modulari, consentendo di personalizzare ciascuna di esse in base a qualsiasi esigenza. Il cliente sceglie lo scafo, tra una varietà di opzioni, la configurazione degli accessori del deck (per avere un’imbarcazione aperta da giorno o un cruiser per lunghe distanze), le scelte delle sedute, le configurazioni per la zona dining e le attrezzature per gli sport nautici e per la pesca.

La gamma di modelli parte da 27 piedi e si espanderà con imbarcazioni da 33 piedi e 40 piedi nel prossimo futuro. Il cantiere sta lavorando a pieno regime e all’inizio del 2022 la nuova line-up di imbarcazioni verrà messa in acqua.

Yamaha Motor Quarken: design

Oltre ai vantaggi esclusivi dati dalla personalizzazione di scafo, coperta e accessori per l’armatore, il sistema introdotto da Quarken consente interventi di assistenza rapidi e facili, eco-compatibili e pratici. Questa tipologia di imbarcazione è molto apprezzata come charter o per i club nautici e la semplicità della personalizzazione rappresenta un punto di forza.

Le opzioni di personalizzazione non si limitano però agli accessori in coperta. Ogni scafo è dotato inoltre di una scelta di motori. Da un singolo V6 da 300 cv alla doppia motorizzazione V6 da 300 cv sulle imbarcazioni più compatte della gamma, fino alla tripla V6 da 300 cv o alla coppia di XTO da 450 CV V8 su quelle più grandi.

La distribuzione dei pesi dell’imbarcazione si coniuga perfettamente alla gamma di fuoribordo premium, garantendo una guida il più confortevole e stabile possibile. La plancia e il cruscotto sono progettati per integrare perfettamente i sistemi di accelerazione drive-by-wire e gli strumenti multifunzione nel modo più ergonomico ed esteticamente piacevole. Anche lo scafo e lo specchio di poppa sono progettati con precisione per adattarsi al motore, con prestazioni ed economia dei consumi superiori.

I tecnici di Quarken hanno studiato approfonditamente l’ampia gamma di sistemi Yamaha tra cui HelmMaster EX e steer-by-wire, per poter progettare imbarcazioni finalizzate a ottimizzare la semplicità di manovra e l’utilizzo completo delle tecnologie più recenti che l’azienda giapponese mette a disposizione.

