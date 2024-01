Valerio Rivellini, rinomato progettista nel settore nautico, ha recentemente collaborato con Cantiere delle Marche per la realizzazione di Iceman, il nuovo Explorer Tender. Questa imbarcazione, pensata come unità di supporto per il Flexplorer 146 di CDM, una nave progettata per navigare in ogni latitudine, è un esempio di ingegneria e design nautico di alto livello.

Iceman, con i suoi 10 metri di lunghezza, è caratterizzato da uno scafo in alluminio e una sovrastruttura in carbonio. Questa combinazione offre robustezza strutturale e leggerezza, due qualità che incarnano perfettamente la filosofia di Rivellini.

Rivellini, noto per la sua abilità nel creare imbarcazioni che combinano estetica e funzionalità, ha confermato la sua maestria con il progetto Iceman. L’Explorer Tender, destinato ad essere imbarcato a bordo del Flexplorer 146, è stato pensato per navigare anche nelle acque artiche. Iceman rappresenta una nuova tipologia nautica, essendo il tender ideale per navigare in ogni latitudine proprio come la nave explorer.

Una caratteristica innovativa di Iceman è la capacità di stivare a bordo un secondo tender di 4,35 metri. Questa soluzione consente di occupare solo la metà dello spazio che normalmente richiederebbero due tender posti uno accanto all’altro, aumentando così la libertà di movimento sul Main Deck della nave madre. Entrambi i tender possono inoltre essere trainati.

Iceman misura 9,55 metri in lunghezza e 3 metri in larghezza, con un’immersione di soli 50 centimetri, permettendo l’accesso a lidi e spiagge con fondali bassi. Il dislocamento è di 4 tonnellate e può trasportare fino a dieci persone. La motorizzazione è affidata a un motore Yanmar da 370 cavalli.

A bordo di Iceman sono stivati tutti i toys a disposizione degli ospiti di Flexplorer 146, tra cui due seabob, due canoe da 6 metri, quattro Aerofoil super innovativi, oltre all’attrezzatura completa per la pesca e il diving, inclusi sei bombole. Questa imbarcazione non solo rappresenta un esempio di eccellenza ingegneristica e di design, ma anche un’esperienza di lusso e avventura per gli ospiti del Flexplorer 146.

—–

Copyright Image: Sinergon LTD