Gulf Craft Cannes Yachting Festival 2022: il nuovo Majesty 120

Gulf Craft Cannes Yachting Festival 2022: fra i leader mondiali nella costruzione di barche e yacht, il cantiere navale presenterà il suo Majesty 120 al prossimo Cannes Yachting Festival 2022, segnando il suo debutto nel continente europeo.

Majesty Yachts è il marchio di punta di Gulf Craft, produttore di fama internazionale che celebra il suo 40° anniversario nel 2022, e può vantare la costruzione del più grande superyacht di produzione in materiale composito al mondo, il Majesty 175, che incarna la leadership globale dell’azienda nella costruzione di superyacht in vetroresina.

Gulf Craft Cannes Yachting Festival 2022: Majesty 120, le caratteristiche

Con una lunghezza di 37 metri, il Majesty 120 è costruito con materiali leggeri e avanzati come vinilestere e fibra di carbonio. Lo studio di design interno a Gulf Craft è responsabile della sua architettura navale e del design esterno, mentre lo studio italiano di Cristiano Gatto si è occupato della progettazione degli interni.

Il superyacht soddisfa le esigenze degli appassionati di yachting più sofisticati, con una cabina armatoriale separata e una cabina VIP sul ponte inferiore, oltre a una spaziosa lounge adatta ai momenti conviviali. Rilevante rispetto ai concorrenti anche l’ampio sundeck, il 30% più grande rispetto ad altri yacht della sua classe.

Con un pescaggio di poco più di due metri, il Majesty 120 è l’ideale per la navigazione in acque poco profonde e dispone di due potenti motori da 2.500 cavalli che accontenteranno comandanti e armatori per prestazioni, equilibrio e manovrabilità di livello superiore.

A Cannes sarà presente anche il Majesty 100, uno dei modelli più apprezzati di Gulf Craft, con il suo look raffinato e all’avanguardia. Interamente progettato dal Design Studio interno di Gulf Craft (architettura navale, esterni e interni) e lungo 31,7 metri, vanta fra le sue caratteristiche distintive un esclusivo fly-bridge con sky lounge, interni sontuosi e ampie aree di relax all’aperto che lo rendono la migliore scelta per gli armatori che si affacciano al mondo dei superyacht, ma anche per le società di charter e di navigazione oceanica.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.