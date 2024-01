Kenzo x Asics Gel-Kayano 20: la nuova sneaker lifestyle per gli appassionati di moda e non solo

La collaborazione tra Asics e Kenzo porta alla luce la nuova Gel-Kayano 20, disegnata da Nigo, la sneaker si distingue per le sue tre varianti di colore ispirate alle tigri di Kenzo e ai viaggi di Kenzo Takada. Mantenendo le sue radici tecniche, questa sneaker lifestyle è pronta a conquistare sia gli appassionati di moda che gli sportivi, offrendo comfort, stile e prestazioni di alto livello.

Asics, in una collaborazione unica con Kenzo, presenta la Gel-Kayano 20, una sneaker innovativa e dallo stile inconfondibile, disegnata da Nigo, il direttore artistico della casa di moda francese. Questo modello rappresenta un perfetto connubio tra l’eredità di Kenzo e la maestria artigianale di Asics.

La Gel-Kayano 20, lanciata originariamente nel 2013 e apprezzata per le sue eccellenti prestazioni nelle corse, viene rilanciata in una nuova veste. La silhouette della sneaker si ispira alle strutture di edifici e automobili, e si caratterizza per un design che combina funzionalità quotidiana e comfort avanzato. Inizialmente concepita come scarpa da running, oggi si trasforma in una sneaker lifestyle grazie a Kenzo, mantenendo le sue rinomate qualità tecniche e di comfort.

Le tre varianti di colore della Gel-Kayano 20 si distinguono per l’uso innovativo dei materiali e per i loro accenti grafici. Due versioni traggono ispirazione dalla famosa grafica della tigre di Kenzo. Queste presentano tomaie in pelliccia sintetica abbinata a velour, con una gabbia in TPU decorata con un motivo tigrato. La colorazione Digital Aqua/Black richiama l’uso dei colori vivaci tipici di Kenzo, mentre la versione Glacier Grey/Black evoca le tigri bianche e una delle colorazioni originali del modello.

La terza variante è un omaggio ai viaggi di Kenzo Takada, fondatore del marchio, e ricorda i colori delle bandiere dei paesi che ha visitato. La tomaia presenta dettagli animalier in rilievo, con una suola che simboleggia il terreno calpestato durante questi viaggi.

Disponibile dal 26 gennaio 2024, la sneaker Kenzo x Asics Gel-Kayano 20 potrà essere acquistata nei negozi e sul sito Asics e presso una selezionata rete di rivenditori.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD