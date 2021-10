Reebok rende omaggio al design Eames con l'iconica Club C.

Reebok x Eames Club C Monotone Pack rende omaggio al talento e alla creatività dei designer Charles e Ray Eames con questa prima release. La collezione rappresenta la prima linea di footwear ufficialmente sviluppata in collaborazione e con l’autorizzazione dell’Eames Office, l’azienda che nacque dal matrimonio di Charles e Ray per poi proseguire in California nel 1941 e continuare fino a oggi, con la terza generazione della famiglia Eames.

Reebok x Eames Club C Monotone Pack: i designer Charles e Ray Eames

Noti per le loro creazioni di arredo dal design innovativo per Herman Miller e Vitra, questo team composto da marito e moglie ha ridefinito il concetto di design nel dopoguerra in America e ha plasmato il XX secolo con la loro sensibilità artistica e visione innovativa. Il concetto dietro al design Eames si basa sull’idea che gli oggetti che fanno parte della nostra vita quotidiana dovrebbero arricchire la nostra esistenza e andare oltre la funzione pratica per creare una connessione più profonda.

Il motto di Eames, “Take your pleasure seriously,” (“Il divertimento è una cosa seria”) ci ricorda che forma e funzione sono strettamente connesse tra loro, ed è lo spunto per celebrare la vita e l’operato di Charles e Ray Eames attraverso le iconiche sneakers Reebok.

Tramandato di generazione in generazione, il design Eames non è stato scalfito dal tempo e questa è un’ulteriore riprova del suo valore. Allo stesso modo, Reebok progetta scarpe dal design senza tempo che si adattano perfettamente a qualsiasi epoca. Come le iconiche sedie Eames, così le silhouette heritage Reebok come Club C sono sempre attuali. Lo stile minimalista e versatile della Club C la rende una silhouette che si adatta perfettamente allo stile di vita di chi le indossa.

Insieme, i brand hanno reinterpretato l’iconica Club C mantenendo l’ispirazione alla base del modello originale lanciato nel 1985, e aggiungendo un vibe moderno tramite l’utilizzo di materiali e processi innovativi.

Reebok x Eames Club C Monotone Pack: le sneakers

La silhouette Reebok x Eames Black & White Club C presenta uno stile pulito ed essenziale. In linea con la mission di Charles e Ray che volevano creare un design accessibile che soddisfacesse le esigenze del consumatore, queste scarpe sono estremamente versatili e si abbinano facilmente a qualsiasi outfit. Il Reebok x Eames pack presenta molti riferimenti in stile heritage come i dettagli sulla linguetta in dimensione originale, il box del logo squadrato, inserti pre-tagliati, loghi classici e supporto interno dell’arco plantare per maggiore comfort e stabilità.

L’arco plantare presenta una stampa Reebok x Eames che mette in risalto la partnership tra i due brand. Le suole grigie e i loghi Eames rifiniscono il modello con un tocco raffinato che rende omaggio all’Eames Office, mentre la soletta raffigura una colorata stampa con un triangolo per celebrare il talento di Charles e Ray e la loro meticolosa attenzione al dettaglio.

Reebok ed Eames metteranno in mostra il talento di Ray Eames in qualità di visual artist con una seconda release: il Ray Eames Signature Pack che sarà disponibile nei prossimi mesi. L’esclusivo pack sarà una riproduzione di una sua composizione pittorica del 1939 e della stampa su tessuto Eames Dot del 1947.

Reebok x Eames Club C Monotone Pack: packaging

Il packaging delle scarpe creato per Reebok x Eames Club C Collection richiama la struttura architettonica della Eames House— Case Study House No. 8, che si trova nel Pacific Palisades di Los Angeles.

Un esempio di architettura suburbana egalitaria del dopoguerra, la casa unisce l’innovazione industriale al senso di accoglienza e calore di una casa abitata da una famiglia. Charles e Ray vissero insieme nella Eames House fino alla loro morte. Oggi rappresenta un tributo al concetto di design della coppia e anche un esempio di architettura sostenibile.

