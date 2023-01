RE49 sneakers sostenibili: la nuova collezione 100% eco

RE49 sneakers sostenibili: il brand friulano di calzature Made in Italy presenta le nuove calzature interamente sostenibili. Per RE49 essere sostenibili significa realizzare le scarpe con il minor impatto ambientale possibile. Un progetto interamente pensato in economia circolare: ridurre al minimo gli sprechi, dare una nuova vita a materiali di scarto, convertendoli in scarpe che sono sostenibili durante tutto il processo di produzione, da quando vengono progettate a quando concludono il loro ciclo.

L’azienda riutilizza, recupera e rigenera materiali e risorse per creare scarpe che a fine vita verranno riconvertite in nuovi prodotti. Tutti i componenti e i materiali delle calzature RE49 sono riciclati. La collaborazione tra aziende che condividono la medesima visione è fondamentale: per questo motivo viene offerta una soluzione innovativa per recuperare il valore dei materiali di scarto e creare nuove risorse, trovando il modo migliore per far rivivere l’inventario in eccesso e le materie prime inutilizzate.

C’è una grande attenzione sull’impatto ambientale: si produce facendo rinascere materiali che andrebbero distrutti salvando l’ambiente dalle emissioni di CO2 ed evitando l’assorbimento di materie prime. Tutte le calzature hanno anche la certificazione Peta-approved Vegan e Cruelty-free che attesta che il prodotto non contiene elementi di origine animale e che non è stato testato su animali. Anche gli inserti, i lacci, le etichette e le confezioni sono realizzati in materiali riciclati. La particolare cucitura Ideal rende le scarpe più resistenti e flessibili; le suole delle scarpe sono realizzate con copertoni di automobili.

Nella linguetta di ogni scarpa RE49 è inserito un microchip che al suo interno traccia l’etica dell’azienda nel processo produttivo; sostenibili in ogni fase della produzione.

La collezione si sviluppa in diversi segmenti: Mare è pensata per chi ama i colori, per chi vuole aggiungere quel tocco di brio all’outfit e ama osare; basta con i colori neutri in tutte le occasioni! Le scarpe Mare sono realizzate con tessuti che arrivano dalle spiagge dell’Adriatico: vengono trasformati ombrelloni, sedie a sdraio e lettini da spiaggia in sgargianti sneakers Mare.

Sail: una vela che ha navigato sulle onde del mediterraneo rinasce in questa linea, un tessuto esclusivo, forte e resistente per una collezione grintosa. Il denim è amato da tutti ma la sua produzione non è sostenibile, per questo RE49 evita che diventi anche un rifiuto e lo trasforma in scarpe Jeans indistruttibili, senza età e per ogni stile ed infine la linea Fabrics, dove tessuti industriali, ritagli in eccesso e scarti di magazzino diventano scarpe iconiche ed esclusive da sfoggiare ai piedi con orgoglio.

