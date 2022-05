Il cantiere, al suo debutto in questo boat show, esporrà uno dei suoi modelli di maggiore successo, Sherpa 80 XL, uno yacht di 24 metri di lunghezza e 7 metri di baglio che rappresenta al meglio i più affascinanti punti di forza del brand.

Salone nautico di Venezia 2022 Arcadia Yachts: il cantiere partecipa per la prima volta al Salone nautico di Venezia, dal 28 maggio al 5 giugno, dove espone Sherpa 80 XL, il 24 metri di cui è recentemente stata venduta la quarta unità caratterizzato da una perenne connessione con l’ambiente marino e da una superficie di ben 220 metri quadrati di aree interne ed esterne da vivere nel più totale comfort.

Arcadia Yachts, insieme a Blu Yachts, Brand Representative per l’Adriatico, ha scelto di essere tra i protagonisti della terza edizione del Salone di Venezia in programma dal 28 maggio al 5 giugno presso l’Arsenale.

Sherpa 80 XL si pone dunque come lo yacht ideale per soggiorni a bordo all’insegna di privacy e comodità. È pensato per tutti quegli armatori che mettono al primo posto la volontà di condividere i propri spazi e il proprio tempo con amici e familiari, tema sempre più attuale in questi ultimi anni, in cui la volontà di intimità, affetti e relax e contatto con la natura è sentita in maniera molto forte.

Le ampie vetrate apribili offrono un panorama mozzafiato e consentono di godere della anche nello skylounge della brezza marina. Nella filosofia del cantiere è infatti fondamentale un reale rispetto della natura sia negli ambienti interni che in quelli esterni, in modo da godere dei vantaggi che ne derivano a livello di welness e al contempo di limitare l’impatto sull’ambiente.

