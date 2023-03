Questa Honda RC116 50 cc del 1966 toccava i 174 km/h in pista.

Se avete nostalgia dei “motorini” 50 cc a che lasciavano la loro scia di fumo da miscela, vi brilleranno gli occhi davanti alle immagini della Honda RC116. Un 50 cc che raggiungeva l’incredibile velocità di 174 km/h, ovviamente in pista.

La Honda RC116 arrivò sui circuiti nel 1966 con due cilindri con quattro valvole microscopiche per cilindro. La moto fu costruita per essere il più leggera possibile, dal telaio minimale ai minuscoli componenti delle sospensioni e dei freni.

I freni anteriori erano simili a quelli usati sulle biciclette, e si basavano sull’attrito prodotto dalla presa del cerchio della ruota anteriore, anziché su una configurazione tradizionale di rotore e pinza. L’intera moto pesava solo 50 kg. Mangiare un boccone in più prima di una gara era un vero e proprio peccato mortale. Ma il punto di forza della moto era la sua velocità.

Il due cilindri da 16 cavalli quattro tempi della RC116 era in grado di raggiungere la sorprendente velocità di 21.500 giri/min. Per fare un confronto, una Ducati Panigale V4 R, una vera e propria superbike, raggiunge i 16.500 giri/min. Secondo Honda, la moto e il suo piccolo motore potevano raggiungere una velocità massima di 174 km/h all’ora.

La cosa forse più importante è che la RC116, per quanto impressionante, non è stata un esperimento unico di Honda per vedere quanta potenza e velocità si potesse ottenere da un motore minuscolo. La RC116 vinse tre gran premi nel Motomondiale 1966, con Ralph Bryans e Luigi Taveri, nella foto qui sotto, che si piazzarono rispettivamente secondo e terzo a fine campionato, battuti dalla Suzuki di Hans-Georg Anscheidt. In ogni caso, Honda vinse il mondiale costruttori.

Diciamo la verità: la RC116 non ha mai avuto speranze di essere prodotta su larga scala e rimane un piccolo pezzo di storia delle corse Honda. Il motore a due cilindri ad alto regime sarebbe impossibile da mantenere e il fatto di girare sempre a più di 20.000 giri al minuto probabilmente non garantirebbe una vita utile molto elevata.

Il suono dei cinquantini, rimane comunque imbattibile.

