Orari MotoGP oggi Misano 2023 TV8, Sky e Now in diretta

Ecco gli orari MotoGP oggi Misano 2023 TV8 live in diretta alle 14 insieme a Sky e Now. Al via il dodicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

La Sprint Race è stata vinta da Jorge Martin, secondo si classificato Bezzecchi e terzo Bagnaia. Nel classifica MotoGP Martin conquista altri 5 punti su Bagnaia e si porta a -45 da Pecco.

Griglia di partenza MotoGP Misano 2023

Prima fila

1. Jorge Martin (Esp) Ducati 1’30″390 alla media di 168,3 km/h

2. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1’30″787

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’30″826

Seconda fila

4. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1’30″916

5. Dani Pedrosa (Esp) Ktm 1’31″023

6. Aleix Espargarò (Esp) Aprilia 1’31″082

Terza fila

7. Brad Binder (Rsa) Ktm 1’31″103

8. Luca Marini (Ita) Ducati 1’31″210

9. Marc Marquez (Esp) Honda 1’31″223

Quarta fila

10. Miguel Oliveira (Por) Aprilia 1’31″277

11. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’31″278

12. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’31″341 .

Orari MotoGP oggi Misano 2023 TV8, Sky e Now in diretta live

Domenica 10 settembre

Ore 10.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.15: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.30: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

—–

