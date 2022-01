Rivian R1T è il pick-up elettrico che si diverte sulla neve

Quando abbiamo parlato per la prima volta del Rivian R1T, avevamo già capito che questo pick-up elettrico avrebbe fatto parlare di sé. Nel corso del 2021 è uscita la versione di serie, con le consegne iniziate nell’ultima parte dell’anno. Un video pubblicato negli ultimi giorni del 2021, tuttavia, ha mostrato le encomiabili doti fuoristradistiche di questo veicolo elettrico, che nella neve riesce a districarsi in modo più che egregio.

Premesso che il video è stato reso noto da Aimen Shawky, che in Rivian è Manager e Battery Validation Engineering, va detto che comunque è riuscito nell’intento di mostrare le peculiarità del mezzo.

La clip è stata girata al Lago Tahoe, che sta vivendo un inverno molto rigido con tempeste di neve. Aimen ha quindi pubblicato il video su Instagram scrivendo: “Tahoe 2021 con il #Rivian in DRIFT MODE! Super impressionato da come questo camion ha gestito la neve. Ho portato in sicurezza la mia famiglia fuori da una tempesta di neve piuttosto brutta questo fine settimana“.

Dal post, in effetti, vediamo come il pick-up di Rivian sia completamente a suo agio nella neve, grazie alla configurazione quad-motor e alle sue capacità fuoristradistiche. Come lui anche l’R1S, la versione SUV, che fin dal lancio hanno puntato a conquistare un pubblico in cerca di un veicolo elettrico con prestazioni off-road eccezionali. Ecco, grazie a questo video Rivian ha dimostrato che la neve non rappresenta un problema per i suoi veicoli.

Ricordiamo che negli Stati Uniti Rivian R1T è venduto a partire da 67.500 dollari, e gode di accelerazione 0-100 in 3 secondi e autonomia di 555 km. Inoltre, include 4 prese da 110 Volt e tre da 12 Volt, tetto panoramico in vetro e display touch da 15,6 pollici.

—–

