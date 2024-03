A Merano entrano in servizio gli autobus elettrici Rampini Eltron

Merano introduce il Rampini Eltron, un autobus elettrico progettato per le strade strette e tortuose, con un’autonomia fino a 300 km e una capacità di 48 passeggeri, contribuendo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria.

Merano si appresta a fare un passo avanti nella sua strategia di sviluppo sostenibile con l’introduzione di un nuovo autobus elettrico, il Rampini Eltron, che promette di rivoluzionare il trasporto pubblico locale grazie alle sue caratteristiche uniche. Con una lunghezza di soli 8 metri e una larghezza di 2,2 metri, questo mezzo è stato progettato per muoversi con facilità sulle strade più strette e tortuose tipiche del nostro Paese, rendendolo ideale a anche per la tratta che conduce a Thurnstein.

La manovrabilità eccellente del Rampini Eltron lo rende una scelta perfetta per i centri storici e per le vie che presentano profili di missione complessi. Questo veicolo non è solo agile ma anche potente, con un motore e una dotazione energetica che gli consentono di raggiungere un’autonomia fino a 300 km con una singola carica. Tale prestazione è garantita da otto pacchi batteria per un totale di 280 kWh, posizionando il Rampini Eltron come leader del segmento in termini di autonomia.

Oltre alla sua eccezionale autonomia e manovrabilità, questo autobus elettrico può trasportare fino a 48 passeggeri, offrendo una soluzione efficiente e confortevole per il trasporto pubblico locale. L’introduzione di veicoli elettrici nel servizio di trasporto pubblico non solo contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra ma anche a migliorare la qualità dell’aria, beneficiando sia l’ambiente che la salute pubblica.

Attraverso l’implementazione di soluzioni di mobilità elettrica, Merano sta ponendo le basi per uno sviluppo urbano che valorizzi la qualità della vita dei suoi cittadini e dei visitatori, promuovendo al contempo la tutela dell’ambiente. Questo passo avanti nel trasporto pubblico locale segna un’importante pietra miliare nel percorso della città verso un futuro più verde e sostenibile.

Fonte: Rampini

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD