Gli animalisti forano le gomme di 50 camion del latte per promuovere il latte “vegano”

Sono gli animalisti di Animal Rebellion quelli che possiamo vedere in questo video mentre bucano le gomme di un furgone del trasporto del latte in Inghilterra. Una situazione grave quella causata dagli attivisti del gruppo, che sono riusciti ad impedire il rifornimento degli scaffali dei supermercati del nord di Londra dopo aver bloccato diversi importanti sito lattiero-caseario.

Gli attivisti hanno affermato di aver bloccato fino a 50 camion in un deposito del produttore lattiero-caseario Arla a Hatfield, nell’Hertfordshire. Una escalation che preoccupa per la metodicità con la quale vengono portate avanti le azioni.

Il 4 settembre sono stati presi di mira il deposito Arla di Aylesbury e tre siti Müller a Droitwich, Severnside e Bridgwater. Per dare l’idea della portata, le proteste alla Müller hanno causato danni per 80.000 sterline.

Il 5 settembre i trasporti di Arla Aylesbury e Müller Bridgwater e Droitwich vengono nuovamente interrotti. Un blocco stradale nel centro di Londra ha avuto luogo tra l’Abbazia di Westminster e il Queen Elizabeth II Centre per disturbare il discorso del nuovo premier Liz Truss.

#BREAKING: Protestors from Animal Rebellion have blocked the road outside Queen Elizabeth II Centre in London, where the result of the Tory leadership contest is expected to be announced pic.twitter.com/fDrfYKcsNI

— Insider News (@InsiderNewsKe) September 5, 2022