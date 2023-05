Askoll XKP, il nuovo scooter elettrico italiano con 90 km di autonomia

Il nuovo scooter elettrico Askoll XKP unisce sostenibilità ambientale e uno stile senza compromessi, con linee pulite e aggressive e tutta l’affidabilità del Made in Italy. Sono due i modelli presentati dalla casa vicentina, l’XKP L1 e l’XKP L3, con l’L1 che può essere guidato anche con la patente AM, e il fratello maggiore omologato L3. Entrambi i modelli hanno la stessa base della serie eS, che Askoll ha perfezionato e migliorato nel corso degli anni.

L’aspetto esteriore è radicalmente diverso, a cominciare dalla parte anteriore caratterizzata dal nuovo faro rotondo e leggermente inclinato. Questo nuovo design, combinato con il nuovo parafango, conferisce uno spirito grintoso e sportivo agli scooter. Anche la parte posteriore presenta un gruppo ottico completamente ridisegnato e collocato sotto un codino più corto, sottolineando ulteriormente il carattere dinamico e muscoloso dello scooter. Grazie alla cura dei dettagli, l’XKP si distingue nel panorama delle due ruote elettriche.

Lo scooter sempre connesso

Il display multicolor da 5,5 pollici, seguendo il design delle due ruote più sportive, offre una grande visibilità. In ogni condizione di luce, tutte le informazioni essenziali, come la velocità, la carica della batteria, la temperatura, l’orario e i chilometri percorsi, sono chiaramente visibili. Inoltre, l’XKP è dotato delle tecnologie IoT più avanzate, che, insieme alla nuova app, consentono di avere un accesso completo allo scooter anche da remoto e di personalizzare numerose funzioni. È possibile conoscere in ogni momento la posizione dell’XKP e, in caso di furto, bloccare il veicolo a distanza.

Le prestazioni di Askoll XKP

Sotto l’aspetto estetico, i due modelli nascondono una sorprendente concretezza tecnologica. L’XKP L1 e l’XKP L3 si differenziano principalmente per la velocità massima, che raggiunge i 45 km/h nel primo caso e i 66 km/h nel secondo.

Di conseguenza, l’autonomia varia, con l’XKP L1 che arriva fino a 87 km e l’XKP L3 fino a 90 km, secondo la normativa 168/2013 CE. Entrambi i modelli sono spinti da un potente motore Askoll da 2,7 kW, che eroga una coppia di 158 Nm nell’XKP L1 e 130 Nm nella versione L3. Montano anche due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna, che possono essere ricaricate con la normale corrente domestica in circa 6 ore grazie al loro peso contenuto di soli 7,6 kg.

Con un peso di soli 71 kg, lo scooter Askoll è estremamente maneggevole e adatto anche ai motociclisti meno esperti. L’altezza della sella da terra di soli 76 cm lo rende accessibile a tutti. Le ruote da 16 pollici offrono un eccellente comfort e grande sicurezza anche su superfici irregolari. Nell’XKP 2.8, sono stati montati pneumatici (90/80 all’anteriore e 110/70 al posteriore) che contribuiscono ulteriormente ad assorbire le asperità della strada e a garantire una maggiore aderenza. Il sistema di frenata prevede un disco da 230 mm all’anteriore (190 mm nella versione L1) e un disco da 190 mm al posteriore.

Askoll XKP: i prezzi

I nuovi modelli Askoll XKP saranno disponibili a partire da giugno, nelle colorazioni antracite e night gray, al prezzo di 5.090 € per l’XKP L1 e 5.290 € per l’XKP L3.

Con il loro design innovativo, le tecnologie avanzate e l’impegno per la sostenibilità, gli XKP offrono uno stile senza compromessi per i giovani avventurieri in cerca di un mezzo affidabile e all’avanguardia.