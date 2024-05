L’Alpine Alpenglow Hy4 segna l’inizio di una nuova era nel motorsport, dove l’innovazione sostenibile si fonde con le prestazioni sportive.

Debutta oggi il prototipo Alpine Alpenglow Hy4 sul circuito di Spa-Francorchamps. La vettura scenderà in pista per la prima volta in pubblico domani in occasione della gara di endurance TotalEnergies 6 Ore di Spa-Francorchamps. L’Alpine Alpenglow Hy4 rappresenta l’evoluzione della concept car Alpine Alpenglow, presentato per la prima volta al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022. Questo prototipo è equipaggiato con un motore a quattro cilindri che prelude all’introduzione di un innovativo motore V6 a idrogeno, l’Hy4 dimostra come la tecnologia ecosostenibile possa convivere con alte prestazioni e sportività.

Il design dell’Hy4, con la sua carrozzeria affusolata e gli interni da auto da corsa, riflette il futuro possibile delle hypercar, collegando direttamente il mondo delle competizioni con quello dei veicoli di serie. Con un abitacolo a due posti, un vero volante racing e nuovi cerchi che trasmettono una sensazione di velocità.

Oltre a Spa-Francorchamps, il prototipo sarà protagonista anche durante la prestigiosa 24 Ore di Le Mans il 14 e 15 giugno 2024, dove dimostrerà nuovamente le capacità del motore a idrogeno. L’Hy4 non solo promette di mantenere il rombo caratteristico delle auto da corsa, ma anche di ridurre significativamente le emissioni di carbonio, rispondendo così alle sfide poste dalle future normative ambientali.

Alpine Alpenglow Hy4 non è solo una concept car o un prototipo; è un laboratorio dinamico ed è un’auto da corsa con monoscocca in carbonio e motore turbo da 2.0 libri e 4 cilindri, in grado di erogare 340 cv.

Fonte Alpine

Copyright Image: Sinergon LTD