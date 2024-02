Blancpain Villeret Quantième Perpétuel 2024

Il nuovo Villeret Quantième Perpétuel di Blancpain per il 2024 è una celebrazione della natura, con la sua cassa in oro rosso e il quadrante verde ispirato alle foreste di Le Brassus.

La Manifattura di Le Brassus, Blancpain, continua a stupire con il lancio del suo nuovo gioiello, il Villeret Quantième Perpétuel 2024. Questo orologio non è solo un segnatempo di precisione ma anche un’opera d’arte che riflette la profonda connessione tra l’arte orologiera e la natura che circonda la manifattura. Per la prima volta, Blancpain ha scelto di abbinare una cassa in oro rosso a un quadrante di un verde intenso, ispirato alle lussureggianti foreste di abeti di Le Brassus, rendendo ogni pezzo unico nel suo genere.

La collezione Villeret di Blancpain è nota per la sua autenticità e bellezza senza tempo, rappresentando il forte legame con le complicazioni dell’orologeria meccanica svizzera. Il calendario perpetuo, al cuore di questa collezione, è un meccanismo di eccezionale complessità che regola automaticamente la data tenendo conto delle variazioni mensili e annuali, incluso il calcolo degli anni bisestili. Questa autentica memoria meccanica rappresenta un pilastro dell’orologeria, non necessitando di alcuna regolazione fino al febbraio 2100.

La Manifattura celebra il proprio savoir-faire con il Villeret Quantième Perpétuel, dotato del movimento automatico 5954 che offre una riserva di carica di 72 ore. Grazie al fondello in zaffiro, è possibile ammirare le finiture curate e la massa oscillante in oro rosso. Nonostante la sua complessità, il calendario perpetuo è reso facilmente regolabile grazie a un innovativo sistema di correttori posizionati sotto le anse, brevettato da Blancpain nel 2005, che consente di regolare il calendario con la semplice pressione della punta del dito.

Applicato su un elegante quadrante verde con finitura soleil, questo meccanismo richiama, nel colore, le foreste di abeti della Vallée de Joux, dove viene realizzato dagli orologiai dell’atelier delle Grandi Complicazioni. Il cinturino marrone in pelle di alligatore, invece, è un richiamo alla terra e alla sua generosità, che hanno reso possibile lo sviluppo dell’eccellenza orologiera nel corso dei decenni.

A completare il tutto, l’iconica cassa “double pomme” della collezione Villeret, di 40 mm, insieme agli indici e alle lancette, è declinata in oro rosso, un raffinato contrasto con l’estetica dell’orologio. Il risultato è un segnatempo armonioso, dai colori caldi.

Copyright Image: Sinergon LTD