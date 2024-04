Polestar 5 con tecnologia XFC ricarica da 10% a 80% in 10 minuti

Polestar e StoreDot hanno completato un test di ricarica ultraveloce, caricando un prototipo di Polestar 5 dal 10% all’80% in soli 10 minuti, dimostrando l’efficacia della tecnologia XFC per ridurre i tempi di ricarica dei veicoli elettrici.

Polestar, in collaborazione con StoreDot, azienda leader nella tecnologia di batterie a ricarica ultraveloce, ha recentemente completato un test significativo caricando un prototipo di Polestar 5 dal 10% all’80% in appena 10 minuti. Questo prototipo completamente operativo ha mostrato un’impressionante costanza nella velocità di ricarica, partendo da 310 kW e raggiungendo picchi di oltre 370 kW.

Il successo di questa prova, che segna una primizia mondiale nel caricare un veicolo elettrico guidabile dal 10% all’80% in soli 10 minuti con celle al silicio, dimostra l’impegno di Polestar verso l’innovazione nel campo della mobilità elettrica. Il veicolo testato disponeva di un pacco batterie da 77 kWh, progettato per estendersi fino a 100 kWh, in grado di fornire fino a 320 km di autonomia in soli 10 minuti di carica.

Durante il test, condotto dagli ingegneri di Polestar e StoreDot, è stata dimostrata la praticabilità della tecnologia XFC, destinata ad essere integrata nei futuri modelli Polestar. La tecnologia XFC di StoreDot impiega celle a base di silicio che mantengono la densità energetica delle celle NMC più avanzate, senza necessità di sistemi di raffreddamento specializzati. Queste batterie sperimentali, oltre a offrire ottime proprietà meccaniche e capacità di raffreddamento, vantano una struttura che ne facilita il riciclo e la manutenzione.

Le correnti batterie dei veicoli elettrici disponibili sul mercato mostrano variazioni significative nelle velocità di ricarica a seconda dello stato di carica. Tuttavia, nel corso di questo test, il prototipo di Polestar ha mantenuto una velocità di ricarica costante, aumentando da 310 kW al 10% fino a superare i 370 kW all’80%. Ciò conferma l’efficacia della tecnologia XFC nell’uso con l’infrastruttura esistente di ricarica a corrente continua, che comprende caricatori sempre più potenti, fino a 350 kW o più.

Questo progresso nella tecnologia delle batterie promette di ridurre drasticamente i tempi di attesa per la ricarica, avvicinando i tempi di un rifornimento di benzina, offrendo la possibilità di ricaricare le auto elettriche.

Copyright Image: Sinergon LTD