Longines HydroConquest GMT 43: la nuova generazione di orologi

La nuova generazione di orologi Longines HydroConquest GMT da 43 mm è l’evoluzione della collezione ispirata agli sport acquatici, che combina funzionalità avanzate con uno stile raffinato.

Quest’anno, l’iconica linea HydroConquest di Longines evolve ulteriormente, introducendo una nuova cassa da 43 mm che mantiene le caratteristiche distintive di questa collezione, amata dagli appassionati degli sport acquatici. La sua impermeabilità fino a 300 metri, la robustezza, la lunetta girevole unidirezionale in ceramica, la corona e il fondello a vite, sono solo alcune delle qualità che continuano a rendere gli HydroConquest GMT un riferimento nel mondo dell’orologeria sportiva.

Come i modelli da 41 mm lanciati nel 2023, anche i nuovi orologi HydroConquest GMT da 43 mm sono equipaggiati con un movimento esclusivo Longines che gestisce i fusi orari multipli, disponibile in varie colorazioni e materiali. Questi orologi sono il simbolo dell’incontro tra alte prestazioni e un design elegante, pensati per coloro che non temono di spingersi oltre i limiti e di esplorare nuovi orizzonti.

La collezione HydroConquest, introdotta nel 2007, si è arricchita l’anno scorso con l’aggiunta dei modelli GMT da 41 mm, caratterizzati da un design completamente rivisitato. Oggi, la linea accoglie i nuovi modelli da 43 mm che presentano una cassa in acciaio inossidabile di ultima generazione con fondo a vite, che alterna superfici lucide a satinate, e ospita il calibro Longines GMT esclusivo L844.5 con spirale in silicio. Questo movimento è caratterizzato da componenti innovativi in materiali amagnetici, rendendolo dieci volte più resistente ai campi magnetici rispetto allo standard di riferimento ISO 764, e offre un’estrema precisione con una riserva di carica di 72 ore.

I quadranti sono disponibili in nero, blu o verde soleil, protetti da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. Gli indici sono rivestiti di Super-LumiNova, garantendo una lettura ottimale in ogni condizione di luce, con una finestrella della data posizionata a ore 3. La scala 24 ore sul réhaut permette una chiara distinzione tra giorno e notte, mentre l’indicatore GMT a freccia si armonizza con il colore del quadrante.

Dotati di corona a vite, gli orologi HydroConquest GMT garantiscono impermeabilità fino a 300 metri, ideali per gli sport acquatici. La lunetta scanalata in ceramica unidirezionale, caratteristica della collezione, è sovrastata da una capsula luminescente per una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per completare il design, i nuovi modelli offrono la scelta tra bracciali in acciaio inossidabile con maglie a H o cinturini in caucciù, disponibili in blu o nero. Per garantire il massimo comfort, tutti i modelli sono dotati di fermaglio déployant con doppio sistema di sicurezza e microregolazione.

Fonte Longines

Copyright Image: Sinergon LTD