Longines Master Collection: due nuove limited edition GMT in oro

La Longines Master Collection, già nota per la sua eleganza e precisione, si arricchisce di due nuove serie limitate in oro giallo e oro rosa, ciascuna di 500 esemplari. Questi nuovi modelli GMT non solo esaltano il prestigio del marchio, ma integrano anche innovazioni tecniche avanzate, come il calibro Longines L.844.5 con elevata resistenza ai campi magnetici.

La Longines Master Collection, iconica linea della Maison, accoglie due nuovi segnatempo: due serie limitate di 500 esemplari ciascuna, realizzate in pregiato oro giallo o oro rosa. I nuovi modelli GMT oro giallo e oro rosa 18 carati si distinguono per la loro esclusività. Ogni orologio incarna l’eleganza intramontabile che da sempre caratterizza la Master Collection.

Il cuore di questi segnatempo è rappresentato dall’esclusivo calibro Longines L.844.5. Dotato di una spirale in silicio e componenti all’avanguardia, questo calibro supera di dieci volte la resistenza ai campi magnetici rispetto alla norma di riferimento ISO 764. Il movimento meccanico a carica automatica, visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro trasparente, garantisce una riserva di carica fino a 72 ore, assicurando prestazioni eccellenti e affidabilità.

Ogni dettaglio del quadrante argentato givré è curato minuziosamente: la scala 24 ore in numeri arabi sul rehaut, con inversione a ore 3 e a ore 9, che semplifica la lettura del secondo fuso orario. Separati dalla minuteria chemin de fer, gli undici indici dorati in numeri romani emergono distintamente. Una piccola finestra a ore 6 mostra la data. Le eleganti lancette a foglia dorate segnano ore, minuti e secondi, mentre la lancetta GMT in nero, abbinata ai numeri della scala 24 ore, offre un’agevole lettura del secondo fuso orario.

Esteticamente, il Longines Master Collection GMT si distingue per la sua raffinatezza e attenzione ai dettagli. Il tocco finale è dato dal cinturino in pelle grigia antracite, morbidissimo al tatto grazie a un esclusivo processo di concia vegetale “soft touch”. La fibbia ad ardiglione, disponibile in oro giallo o in oro rosa, completa l’insieme, conferendo all’orologio un’eleganza senza tempo.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD