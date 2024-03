Longines Conquest Heritage Central Power Reserve

Il Conquest Heritage Central Power Reserve celebra i 70 anni della collezione Conquest di Longines. L’orologio rende omaggio ad un’icona degli anni ’50 nota per il suo innovativo indicatore di riserva di carica.

Longines celebra il 70° anniversario della sua rinomata collezione Conquest, svelando un nuovo segnatempo che fonde tradizione e innovazione: il Conquest Heritage Central Power Reserve. Questo orologio, ispirato a un modello distintivo della fine degli anni ’50, rappresenta un vero e proprio omaggio all’eccellenza e allo spirito pionieristico del marchio.

La collezione Conquest di Longines, simbolo di audacia e innovazione, ha segnato la storia del marchio fin dal suo debutto. Fu la prima linea di orologi a essere registrata presso l’Ufficio Federale della Proprietà Intellettuale di Berna nel 1954, affermandosi rapidamente nel mondo dello sport e dell’innovazione. Tra le varie pietre miliari, spicca il lancio, nel 1959, di un modello dotato di un unico indicatore della riserva di carica, posizionato al centro del quadrante attraverso due dischi girevoli.

Oggi, per commemorare il 70° anniversario, Longines presenta il Conquest Heritage Central Power Reserve, un orologio che rivisita lo storico indicatore di carica con una moderna interpretazione. I due dischi girevoli, posizionati al centro del quadrante, offrono una visualizzazione dinamica delle ore di autonomia restanti. Questo procedimento, inventato da Longines, è unico ed esclusivo e consiste nel

posizionare l’indicatore della riserva di carica sul disco centrale. Questo indicatore mostra il livello di carica residua sul disco esterno, graduato da “64” a “0″. L’informazione fornita sono le ore di autonomia disponibili, ossia il rimanente tempo di funzionamento dell’orologio. Caricando l’orologio con calibro automatico mediante la corona oppure con il movimento del polso si innesca la rotazione del disco di carica graduato esterno. L’estetica del quadrante è dunque in continuo cambiamento, una poetica espressione del tempo che scorre.

Il quadrante, disponibile nelle versioni champagne, antracite o nera, è impreziosito da dodici indici applicati, dorati in oro giallo o rosa, oppure argentati e sono disposti su un sottile dettaglio circolare che delimita anche la minuteria. La data, situata in una finestrella trapezoidale a ore 12, e le lancette dell’ora e dei minuti, rivestite di Super-LumiNova, esaltano ulteriormente l’estetica raffinata dell’orologio.

All’interno del Conquest Heritage Central Power Reserve pulsa il cuore dell’innovazione Longines: il calibro L896.5, visibile attraverso il fondo cassa trasparente. Questo movimento meccanico a carica automatica, dotato di spirale in silicio, garantisce una resistenza ai campi magnetici eccezionalmente elevata, dimostrando ancora una volta l’impegno di Longines nell’eccellenza tecnologica.

Il design della cassa in acciaio da 38 mm, con le sue superfici alternativamente satinate e lucide e le anse ergonomicamente ridisegnate, assicura comfort e eleganza al polso. Completano il profilo di questo orologio esclusivo i cinturini in pelle nera o grigia, dotati di una nuova fibbia ad ardiglione in acciaio che rifinisce il look.

Copyright Image: Sinergon LTD