Lancia Ypsilon 2024: le prime foto e video senza veli

Apparse in rete le prime immagini e video della nuova Lancia Ypsilon, grazie a CocheSpias su Instagram che ha immortalato l’attesissima Lancia durante le riprese del nuovo spot. E, dato che la location era di niente meno che Piazza Duomo a Milano in pieno giorno, difficile che non venissero fuori foto spia o video spia.

Come possiamo vedere nelle immagini questa vettura si presenta notevolmente più grande rispetto alla generazione precedente. Con una lunghezza che supera i 4 metri, superando di 20 cm il modello attuale, sfoggia un design fresco e originale.

Molti elementi sono ispirati dal nuovo stile delineato dai designer nella concept Pu+ra HPE. Tra i tratti distintivi, si notano la griglia frontale illuminata a forma di calice e i fanali posteriori circolari, un omaggio alle Stratos e 037 da rally.

Internamente, la Lancia Ypsilon del 2024 si rinnova completamente, con un abitacolo sofisticato e moderno. Il punto di forza è il sistema multimediale S.A.L.A., sviluppato in collaborazione con la prestigiosa casa di arredamento italiana Cassina.

Questo sistema è controllabile tramite un modulo posizionato sopra il grande schermo centrale, permettendo facile accesso a funzioni come il controllo del clima, l’hi-fi e l’illuminazione d’ambiente. Sotto lo schermo, si trova il vassoio circolare con un pad per la ricarica wireless dei dispositivi mobili.

A livello meccanico, la nuova Lancia Ypsilon condivide la sua base con le Peugeot 208 e Opel Corsa. Prodotta in Spagna, sarà disponibile nelle concessionarie a partire da giugno, con un prezzo base che dovrebbe aggirarsi intorno ai 24.000 euro.

La versione di lancio sarà dotata di un motore elettrico da 156 CV, con un’autonomia stimata di circa 400 km. Successivamente, verrà introdotta anche una versione ibrida leggera con motore 3 cilindri 1.2, disponibile sia con 101 che con 136 CV, equipaggiata con cambio a doppia frizione e distribuzione a catena. Dopo circa un anno, dovrebbe arrivare anche la variante sportiva HF, caratterizzata da un motore elettrico anteriore da 240 CV con differenziale autobloccante, una carrozzeria allargata di qualche centimetro e, secondo quanto riportato dalla casa automobilistica, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi.

Copyright Image: Sinergon LTD