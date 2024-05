Gli orologi Seiko Astron GPS Solar 2024 montano il nuovo Calibro 5X83 che integra funzioni avanzate come il Dual-Time e il cronografo.

Seiko presenta i nuovi orologi della collezione Astron GPS Solar 2024 che montano un nuovo movimento, il Calibro 5X83, che integra per la prima volta la funzione Dual-Time con un cronografo. Questo avanzamento tecnologico segna l’arrivo di quattro nuove creazioni nella linea Astron, compresa una speciale edizione limitata che celebra il centesimo anniversario del marchio, con dettagli raffinati in color oro che omaggiano il retaggio di Kintaro Hattori, il fondatore di Seiko.

La nuova serie debutta in concomitanza con l’anniversario dei 100 anni del primo orologio con il logo Seiko sul quadrante. Il nuovo orologio presenta per la prima volta un sotto-quadrante a ore 12 che misura il tempo con precisione fino a 1/20 di secondo, mentre quello a ore 6 mostra un secondo fuso orario. Questo può trasformarsi in un contatore delle 12 ore utilizzando la funzione cronometro. Quest’ultima è

indicata sul sotto-quadrante a ore 9, che permette di visualizzare anche lo stato della carica, il giorno della settimana e la modalità di volo.

Il Calibro 5X83 si connette automaticamente al GPS fino a due volte al giorno per garantire la massima precisione ovunque nel mondo. L’ora del giorno visualizzata sul quadrante principale può essere commutata con quella del sotto-quadrante a ore 6 tenendo premuti due pulsanti per tre secondi. Il quadrante principale e le lancette del sotto-quadrante si muovono simultaneamente, rendendo il tempo necessario per il trasferimento particolarmente breve grazie al nuovo calibro 5X83.

La cassa e il bracciale della limited edition sono realizzati in un elegante nero totale, con un quadrante con motivo sunray e dettagli in giallo-oro che richiamano una vista notturna della Terra da un satellite. La lunetta è composta da una parte principale in ceramica sfaccettata e da una cornice in titanio color oro giallo per creare una brillantezza che evoca ulteriormente questa luminosa visione notturna. La ceramica è utilizzata anche per le maglie centrali del bracciale e l’inserto centrale della corona.

Il fondello porta inciso il nome di Kintaro Hattori e il simbolo “S”, registrato nel 1900, testimonianza del profondo legame tra la storia del brand e le sue innovazioni. Ogni orologio della serie limitata, disponibile in solo 1.000 pezzi, è un tributo alla filosofia di Hattori di essere “sempre un passo avanti agli altri”.

La collezione si arricchisce ulteriormente con tre nuovi modelli di cronografi, che condividono le stesse tecnologie avanzate e sono caratterizzati da un design dinamico e sportivo. Gli orologi presentano una lunetta con una parte superiore in ceramica e una cornice in titanio. Grazie al baricentro basso della cassa in titanio e al vetro zaffiro a doppia curvatura con rivestimento “Super Clear”, i segnatempo garantiscono elevati livelli di comfort e leggibilità.

