Il nuovo Turbine Hypnotic di Perrelet è destinato a diventare un’icona nel panorama dell’alta orologeria, attrattivo tanto per i collezionisti quanto per i nuovi appassionati.

La maison Perrelet ha svelato il suo ultimo capolavoro, il Turbine Hypnotic. Questo nuovo modello è un’esperienza visiva che cattura l’attenzione di chi lo indossa e di chiunque lo osservi. Il cuore pulsante di Turbine Hypnotic è la tecnologia Turbine, esclusiva di Perrelet fin dal suo brevetto nel 2009. Ispirata ai sistemi di propulsione aeronautici, questa tecnologia comprende 12 pale in alluminio anodizzato che si animano con ogni movimento del polso, rivelando disegni unici sul sotto-quadrante. Questi disegni, che variano da temi animalier a mitologici e astratti, sono frutto dell’impareggiabile inventiva dei designer di Perrelet, che hanno creato un segnatempo con una funzione decorativa dal forte impatto visivo.

Il design del Turbine Hypnotic trae ispirazione dalla Special Edition Turbine Paranoïa del 2012, ma va oltre con novità significative. Le pale e il sotto-quadrante sono adornati con un motivo a spirale in Super-LumiNova a emissione verde, che crea durante la rotazione un effetto caleidoscopico affascinante. La cassa dell’orologio, da 44 mm, è realizzata in acciaio annerito con trattamento PVD e rifinita con una lunetta liscia e una carrure scanalata, dettagli che ne esaltano la silhouette distintiva e moderna.

La leggibilità dell’orologio è garantita da numeri arabi e indici a bastone trattati in Super-LumiNova bianco, che contrastano efficacemente con il design del quadrante. Le grandi lancette assicurano una visibilità ottimale in ogni condizione di luce, supportate da un vetro zaffiro antiriflesso e antigraffio che protegge il quadrante. Completano il design un cinturino in pelle di vitello con fodera in caucciù e una fibbia ad ardiglione in acciaio PVD nero, che offre un comfort senza pari e una presa sicura.

Il Turbine Hypnotic è alimentato dal calibro di manifattura P-331-MH, un movimento meccanico a carica automatica noto per la sua precisione e affidabilità. Questo calibro, sviluppato internamente da Perrelet, ha una riserva di carica di 42 ore e offre prestazioni certificate dal COSC e da Chronofiable, garantendo così un orologio non solo esteticamente eccezionale ma anche tecnicamente avanzato.

Fonte Perrelet

Copyright Image: Sinergon LTD