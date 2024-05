Nissan X-Trail N-Trek è la scelta ideale per gli appassionati di avventure, con tecnologia di propulsione e-Power per prestazioni eccezionali e trazione integrale e-4ORCE per una guida sicura in ogni condizione.

Nissan ha recentemente svelato una nuova versione del suo iconico crossover, l’X-Trail N-Trek, progettato per soddisfare le esigenze degli amanti dell’avventura all’aria aperta. Questa versione arricchisce la gamma X-Trail con un pacchetto che esalta le capacità off-road del veicolo e introduce caratteristiche innovative che migliorano l’esperienza di guida in ogni tipo di ambiente.

La distintiva griglia V-Motion, simbolo delle vetture Nissan, riceve una finitura in colore scuro che si contrappone al cromato presente negli altri modelli X-Trail, conferendo al N-Trek un aspetto più audace e robusto. I paraurti sono rinforzati con una finitura protettiva in colore canna di fucile, mentre le calotte degli specchietti retrovisori sono dipinte in nero, elementi che insieme definiscono un’estetica decisa e pronta per l’avventura.

Per quanto riguarda la funzionalità, l’X-Trail N-Trek è equipaggiato con i nuovi fendinebbia a led integrati nel paraurti anteriore, che migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Gli interni sono progettati per resistere all’acqua, ideali per chi ama avventurarsi in condizioni meteo variabili senza timori. Per aumentare ulteriormente la versatilità, Nissan offre un pacchetto opzionale che include tappetini in gomma e un rivestimento reversibile del bagagliaio, lavabile e perfetto per trasportare attrezzature da outdoor.

La palette di colori esterni per l’X-Trail N-Trek comprende tonalità metallizzate come il Diamond Black e il Dark Metal Grey, oltre a colori perlati come Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey. Questi ultimi sono disponibili anche in configurazioni bicolore con il tetto nero, per un look ancora più personalizzato e stiloso.

La vera novità tecnologica dell’X-Trail N-Trek è il sistema di propulsione e-Power, che combina un motore elettrico che muove le ruote con un motore termico efficiente che genera energia elettrica. Questo sistema permette di godere delle prestazioni tipiche di un veicolo elettrico, inclusa un’accelerazione immediata e fluida, senza la necessità di ricariche elettriche frequenti, poiché il serbatoio può essere semplicemente rifornito di benzina.

In aggiunta, la trazione integrale e-4ORCE rappresenta l’apice delle tecnologie 4WD di Nissan. Questa include due motori elettrici, uno per ciascun asse, e un sistema avanzato che regola dinamicamente la forza motrice e l’azione del Torque Vectoring del freno su tutte e quattro le ruote. Il sistema e-4ORCE assicura una guida sicura e controllata su diversi tipi di terreno, da quelli asciutti a quelli più scivolosi, come neve o ghiaccio, adattando la potenza alla trazione in modo preciso e automatico.

Fonte Nissan

Copyright Image: Sinergon LTD