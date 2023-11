Sportequipe 8: com’è il SUV plug-in hybrid che va anche a GPL

Sportequipe 8 è il fiore all’occhiello di DR Automobiles Groupe. Questo modello sette posti, lungo 4,70 metri, vanta prestazioni interessanti grazie alla sua tecnologia PHEV avanzata. Offre una potenza di 317 CV e una coppia di 545 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 201 km/h.

Il cuore pulsante di Sportequipe 8 è un motore turbo benzina 1.5 da 108 Kw, affiancato da due motori elettrici (55 Kw e 70 Kw). Questi ultimi sono alimentati da batterie al litio ternario da 19,3 kWh, garantendo un’autonomia di 80 km.

Sportequipe 8 si distingue anche per i suoi tre sistemi di recupero energetico durante la decelerazione e la frenata, trasformando l’energia meccanica in elettricità per ricaricare le batterie. Inoltre, le batterie possono essere ricaricate anche quando l’auto è in sosta, attraverso il motore termico. Il sistema Hybrid del veicolo presenta diverse modalità operative, adattandosi alle diverse esigenze di guida, con un’autonomia complessiva in HEV superiore ai 1.000 km.

L’interno di Sportequipe 8 propone un abitacolo dotato di tetto panoramico, sistema Keyless, telecamere a 360°, ricarica wireless per smartphone, e un sistema audio surround Sony. Il comando principale è un display infotainment da 26,4”, integrato con un touch LCD da 9” per il climatizzatore bizona, che include un sistema di purificazione dell’aria N95.

La dotazione si completa con cerchi in lega da 20” e una vasta gamma di sistemi ADAS di secondo livello, che garantiscono sicurezza e comfort durante la guida.

A partire dal 2024, la Sportequipe 8 sarà disponibile anche in una versione Hybrid Plug-in tri-fuel (elettrico, benzina, GPL), grazie alla tecnologia Thermohybrid benzina/GPL di DR Automobiles Groupe, combinata con due motori elettrici a magneti permanenti, promettendo un’autonomia estesa fino a circa 1.300 km.

