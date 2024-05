La recensione della Mazda MX-30 nel test drive su strada dell’elettrica che sfida la concorrenza.



La Mazda MX-30 e-SKYACTIV EV è un vettura elettrica, la prima del marchio giapponese, che si contraddistingue per essere ecologica non solo per la tipologia di propulsione bensì anche per l’utilizzo di materiali riciclati ed ecologici con cui sono realizzati gli interni. Ora vi raccontiamo come ci siamo trovati nel nostro test drive su strada.

Mazda CX-5: me la consigli?

Sì ma! Se siete alla ricerca di un’auto completamente elettrica per la città, ma un’utilitaria o city car vi sta stretta, ed avete disponibilità economica, la Mazda MX-30 e-SKYACTIV EV è l’auto che state cercando. Quindi, con queste premesse, la risposta è sì, ve la consiglio.

L’abitacolo è spazioso ed i materiali riciclati utilizzati mi sono piaciuti, risultano di ottima qualità. Le portiere posteriore che si aprono al contrario rendono la vita difficile all’ingressi dei passeggeri in primis se lo spazio laterale del parcheggio non consento l’apertura totale. Ho trovato tuttavia molto scomodo il vano sotto il tunnel centrale, scomodo per riporre oggetti anche a veicolo fermo. L’infotaiment di bordo è funzionale anche se mi sarei aspettato molto di più, lo schermo di 8,8″ non è touchscreen e la manopola HMI Commander non è il massimo nemmeno per gestire Apple CarPlay, Android Auto oppure il navigatore di serie. Mi sarei aspettato di meglio anche dalle funzionalità di ricarica delle batteria, con maggiori possibilità di personalizzazione. Il bagaglio da 350 L è troppo piccolo per le dimensioni della vettura.

L’auto è molto divertente da guidare. Tuttavia, il mio piede, non particolarmente leggero, non mi ha dato la possibilità di verificare se i 200 km di autonomia dichiarati nel ciclo combinato sia reali. Con una carica completa non sono mai riuscito a percorre oltre i 170 km utilizzando la funzione di recupero dell’energia che annulla quasi totalmente l’uso dei freni. In totale ho percorso 700 km nel tragitto casa lavoro, nel tempo libero per portare i figli a fare sport con brevi tratti in tangenziale ed a fare la spesa.

Ti consiglio Mazda MX-30 e-SKYACTIV EV se cerchi una vettura elettrica, con dotazione tecnologiche da prima della classe, comoda e facile da guidare. E’ una vettura ottima per il quotidiano e nell’uso cittadino da il meglio si sé. Come tutte le vetture del marchio ha un’ottima dotazione tecnologica a livello di sistemi di guida.

Com’è la Mazda MX-30

Ispirata al concetto di “Human Modern” la MX-30 è una vettura dalle linee accattivanti caratterizzata dalla porte posteriori “freestyle” con apertura al contrario. Lo stile esterno della nuova calandra si combina con la forma scolpita attorno ai fari anteriori che enfatizza l’aggressività della vettura.

La scelta dei materiali per l’interno non è casuale, per questo motivo si annovera come la vetture tra le più ecologiche in assoluto sul mercato: sughero Heritage Cork raccolto dalla corteccia degli alberi senza abbatterli, impiegato nella consolle centrale, il rivestimento delle porte in tessuto fibroso sono materiali inediti così come il rivestimento delle portiere in fibre realizzate con bottiglie di plastica riciclata.

La Mazda MX-30 introduce un layout orizzontale per ampliare visivamente lo spazio interno. Un’innovazione significativa è il pannello di controllo della climatizzazione con touchscreen da 7 pollici, una novità per le Mazda, che contribuisce a una maggiore semplicità visiva dell’abitacolo.

La console centrale flottante, insieme alla parte superiore della plancia e al rivestimento del quadro strumenti, sono progettati per fornire un senso di continuità e leggerezza. Oltre a essere funzionali, queste modifiche sono state studiate per migliorare la qualità percepita degli interni.

Il quadro strumenti include un display TFT LCD da 7 pollici che presenta le informazioni in modo chiaro e condensato, minimizzando le distrazioni per il conducente. Inoltre, l’head-up display di serie proietta le informazioni di guida direttamente sul parabrezza, migliorando la sicurezza e la concentrazione sulla strada. La MX-30 adotta un display centrale da 8,8 pollici, simile a quelli delle Mazda3 e CX-30, con una configurazione a doppia schermata che facilita l’uso e mantiene un’estetica coerente con gli altri dispositivi di bordo. Come in tutti i nuovi modelli Mazda, il sistema di serie supporta Apple CarPlay e Android Auto tramite connessione USB.

Il vano bagagli da 350 litri è progettato per offrire uno spazio adeguato per una piccola famiglia. C’è anche un ulteriore vano sotto il piano di carico che offre ulteriore spazio, comodo per riporre piccoli oggetti. Completa la dotazione l’App MyMazda per il controllo della vettura: notifica allo smartphone del cliente se dimentica di collegare il cavo di ricarica, la possibilità di gestire la ricarica mediante un timer, monitorare lo stato della ricarica, visualizzare lo stato della batteria e regolare le impostazioni del climatizzatore del veicolo.

Mazda MX-30: innovazioni tecnologiche

La Mazda MX-30 si afferma nel panorama delle auto elettriche con l’introduzione della tecnologia e-Skyactiv. Dotata di un motore elettrico da 107 kW/145 CV e una coppia di 270,9 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi. Il consumo energetico è di 17,9 kWh/100 km, e la batteria da 35,5 kW garantisce un’autonomia di 200 km nel ciclo combinato WLTP, e fino a 265 km in ambito urbano.

La MX-30 adotta la ricarica CA trifase da 11 kW e un incremento nella ricarica rapida CC, passata da 40 kW a 50 kW, riducendo il tempo di ricarica a soli 26 minuti. Le caratteristiche di sicurezza sono state rafforzate con l’integrazione delle tecnologie i-Activsense e nuove funzionalità come il Supporto intelligente di frenata e il mantenimento della corsia d’emergenza, progettati per prevenire collisioni e assistere il mantenimento della traiettoria stradale.

L’integrazione dei componenti elettrici e-Skyactiv, tra cui motore, pacco batteria, inverter, e convertitore CC-CC, è ottimizzata per migliorare sicurezza e la durata dei componenti. Il pacco batteria progettato per minimizzare le emissioni di CO2 durante il ciclo di vita e un sistema di raffreddamento a liquido per la batteria, essenziale per mantenere le prestazioni ottimali, migliorano la longevità della batteria stessa.

Mazda MX-30: su strada

Abbiamo provato su strada la prima vettura elettrica prodotta dal brand giapponese nella sua esclusiva colorazione Soul Red Crystal + Brilliant Black. Come detto è nel traffico cittadino che la si sfrutta al meglio, malgrado non sono riuscito a raggiungere l’autonomia dichiarata. La possibilità di scelta della frenata rigenerativa è molto utile per conservare più batteria possibile e per utilizzare al minimo i freni. In pratica una volta presa la giusta confidenza con il pedale dell’acceleratore l’utilizzo del pedale del freno sarà quasi ridotta a zero.

Anche fuori città, mantenendosi nei limiti consentiti dal codice della strada, il consumo di batteria è nella norma. L’auto è stabile, reattiva ed i suoi 1.645 kg di peso non si sentono per nulla.

L’utilizzo in autostrada riduce di parecchio l’autonomia della batteria, ma questo si sa e vale per quasi tutte le auto elettriche. Mantenendo una velocità di crociera di circa 130 km/h iniziate a preoccuparvi di dover cercare una colonnina di ricarica (conoscete la differenza tra carica lenta e carica rapida? Vi spieghiamo i vanti e svantaggi). E’ quindi consigliabile scegliere una velocità di crociera più bassa se dovete percorrere tratti più lunghi.

Mazda MX-30: Listino Prezzi

Segue il listino prezzi della gamma MX-30.

Mazda MX-30 e-SKYACTIV Prime Line: 38.520 €

Mazda MX-30 e-SKYACTIV Execuive Line: 39.470 €

Mazda MX-30 e-SKYACTIV Makoto: 41.270 €

Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV Prime Line: 38.520 €

Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV Execuive Line: 39.470 €

Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV Makoto: 41.770 €

