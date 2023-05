Mazda3 2024: arrivano tanti aggiornamenti e nuovi colori

La Mazda3 2024 introduce novità che includono importanti aggiornamenti nei sistemi di sicurezza e infotainment, offrendo comfort e tecnologia all’avanguardia. Da segnalare come la sicurezza informatica sia stata potenziata per proteggere dalle minacce informatiche. Grazie a questi aggiornamenti, la Mazda3 offre un livello di sicurezza superiore, garantendo la tranquillità degli utenti riguardo alle proprie informazioni personali e alla sicurezza del veicolo.

Particolare attenzione è stata dedicata all’ergonomia, seguendo la filosofia incentrata sull’uomo. Gli aggiornamenti comprendono lo schermo e un software di infotainment migliorati, il passaggio dalle porte USB di tipo A a quelle di tipo C e una riorganizzazione leggera ma impattante dei comandi nell’abitacolo per un utilizzo più intuitivo. Anche i comandi al volante sono stati rivisti, con un colore più scuro che facilita la lettura dei pulsanti, offrendo un’esperienza di guida connessa.

Novità tecnologiche

Il display centrale è stato ampliato da 8,8 a 10,25 pollici per una migliore visibilità e la sua inclinazione verso il guidatore si integra armoniosamente con le linee e i materiali dell’abitacolo. Questo approccio di design esclusivo enfatizza l’asse centrato sul guidatore, creando un secondo asse orizzontale che avvolge guidatore e passeggero, garantendo una sensazione di sicurezza e connessione con il veicolo.

Gli utenti possono ora visualizzare le istruzioni di navigazione di Apple CarPlay e Android Auto sull’Active Driving Display, aumentando la sicurezza e la praticità durante la guida. Entrambe le versioni di CarPlay e Android Auto supportano la connessione wireless, semplificando la connessione del telefono all’auto. Inoltre, la Mazda3 aggiornata è dotata di un alloggiamento per la ricarica wireless, eliminando la necessità di cavi di ricarica durante i lunghi viaggi.

Il sistema di navigazione migliorato offre una funzione di ricerca online dei punti di interesse, garantendo risultati più accurati, rilevanti e utili. Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti nella funzionalità di mappatura fuoristrada, che opera in combinazione con un sensore giroscopico 3D per determinare con precisione la posizione del veicolo anche in aree con scarsa ricezione GPS.

La Mazda3 2024 presenta quattro nuove funzioni di sicurezza attiva, tra cui l’avviso di distrazione del conducente, una frenata di emergenza autonoma migliorata in condizioni notturne, un assistente di velocità intelligente più preciso e un sistema CTS (Cruising & Traffic Support) più veloce.

Motori, versioni e allestimenti di Mazda3 2024

La Mazda3 2024 è disponibile con motorizzazioni ibride e-Skyactiv G, che includono la tecnologia Mazda M Hybrid, con potenze di 122 CV e 150 CV e trasmissione manuale o automatica. È anche disponibile la motorizzazione ibrida e-Skyactiv X, con tecnologia Mazda M Hybrid, che eroga 186 CV ed è disponibile con cambio manuale o automatico e trazione anteriore o integrale.

Dal punto di vista estetico, la Mazda3 2024 è disponibile in un nuovo colore esterno, Ceramic metallizzato, che conferisce al veicolo un aspetto setoso e traslucido, sottolineando il suo stile slanciato ed elegante.

La Mazda3 2024 offre una gamma completa di versioni, tra cui due versioni standard, Prime Line ed Exclusive Line, disponibili sia come berlina a 4 porte che come hatchback a 5 porte, e una versione speciale chiamata Homura, disponibile solo come hatchback a 5 porte.

L’allestimento Prime Line offre una dotazione di serie completa, tra cui cerchi in lega da 16 pollici, sistemi di assistenza alla guida, fari a LED, telecamera posteriore e sistema infotainment con impianto audio a 6 altoparlanti e climatizzatore manuale.

La versione Exclusive Line aggiunge ulteriori dotazioni, come cerchi da 18 pollici, sistema audio Mazda Armonic Acoustics con 8 altoparlanti, chiave intelligente, ricarica wireless per smartphone, sedili anteriori riscaldabili e climatizzatore automatico bi-zona. È possibile personalizzare le versioni Exclusive Line con tre pacchetti opzionali: Design Pack, Driver & Sound Pack e Comfort Pack.

Infine, la versione speciale Homura offre finiture sportive, inclusi retrovisori esterni e cerchi in lega da 18 pollici di colore Nero Lucido, vetri posteriori oscurati e rivestimenti interni in tessuto nero con cuciture rosse.

I prezzi di Mazda3 2024

Mazda3 2024 può essere ordinata presso i concessionari Mazda, con prezzi che vanno da 27.250 euro per la versione Prime Line e-Skyactiv G da 122 CV, fino a 33.750 euro per la versione Homura e-Skyactiv X da 186 CV. Le prime consegne sono previste a partire dal mese di luglio 2023.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.