Nissan Townstar Karaok-e: il veicolo elettrico che trasforma ogni viaggio in una festa!

Nissan Townstar Karaok-e con la sua combinazione di prestazioni ecologiche, design innovativo e tecnologie orientate al divertimento, offre un modo completamente nuovo di vivere la mobilità urbana.

Nissan Townstar Karaok-e: il video

Nissan ridefinisce il concetto di mobilità urbana con il suo ultimo modello, il Townstar Karaok-e, un veicolo commerciale che non solo si distingue per le sue prestazioni ecologiche ma offre anche un divertimento senza precedenti grazie al suo sistema di karaoke integrato. Questo innovativo veicolo fa parte della versatile gamma Townstar e si basa sul modello Townstar Evalia, ora arricchito di funzionalità esclusive per una guida piacevole e rilassante.

Il Townstar Karaok-e è alimentato da una batteria da 45 kWh che garantisce un’autonomia di 301 km con una singola carica, dimostrando che efficienza e divertimento possono coesistere. L’integrazione di un sistema di karaoke porta il concetto di veicolo elettrico a un nuovo livello, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica e memorabile.

L’abitacolo del Townstar Karaok-e è stato magistralmente riprogettato per massimizzare il comfort e il divertimento. Dispone di un ampio display da 32 pollici rivolto verso i passeggeri posteriori e di un sistema audio avanzato con un potente subwoofer, che creano l’ambiente perfetto per sessioni di karaoke coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra un vasto repertorio di canzoni multilingue, personalizzare le impostazioni di visualizzazione e registrare le loro performance con una GoPro per condividerle sui social media.

La sincronizzazione dell’illuminazione interna e del tetto con il ritmo della musica aumenta l’immersività dell’esperienza, rendendo ogni canzone un momento speciale. Il design esterno del veicolo non è da meno, con la tecnologia Colourflow che permette alla carrozzeria di cambiare colore a seconda dell’angolazione della luce, spaziando dal vivace viola ai toni più calmi di blu e verde.

Il Nissan Townstar Karaok-e è dotato di app di condivisione istantanea che permettono agli utenti di accedere a un’ampia varietà di brani e di condividere le proprie performance canore. Questa caratteristica rende il veicolo un hub di intrattenimento ambulante, ideale per coloro che amano esprimersi e condividere momenti di gioia con amici e familiari.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Nissan

Copyright Image: Sinergon LTD